Китай принял решение по пошлинам на товары из США Китай на год приостановит действие пошлины в 24% на товары из США

Китай приостановил действие дополнительной пошлины в 24% на товары из США, сообщила пресс-служба Министерства финансов КНР. Мера вводится сроком на один год и направлена на укрепление торгово-экономических связей между странами.

Дополнительная таможенная пошлина в размере 24% на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере 10% на товары из США сохранится, — указано в документе.

В министерстве уточнили, что решение принято в рамках достигнутых договоренностей между сторонами и направлено на создание благоприятных условий для дальнейшего взаимодействия в торговой сфере. В Минфине КНР подчеркнули, что такой шаг позволит обеспечить «здоровое, стабильное и устойчивое развитие» двусторонних экономических отношений и принесет пользу как китайскому, так и американскому народам.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут отказаться от пошлин в 100% против Китая. Он отметил, что стороны достигли предварительных договоренностей, позволяющих обсудить широкий круг экономических вопросов. Министр также подчеркнул, что по итогам двухдневных переговоров в Малайзии 26 октября Китай выразил готовность заключить торговое соглашение. Он добавил, что ожидает договоренности об отсрочке контроля за экспортом редкоземельных металлов.