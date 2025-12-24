Готовлю пирог к чаю: рассыпчатый корж и витаминная начинка

Хотите быстро приготовить красивый и вкусный десерт? Открытый ягодно-фруктовый пирог из готового теста — отличное решение. Для приготовления понадобится: упаковка готового песочного теста (500 граммов), 400–500 граммов смеси ягод и фруктов (клубника, малина, черника, абрикосы или персики), 2–3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка крахмала (кукурузного или картофельного), одно яйцо для смазки.

Тесто раскатывают по размеру формы для выпечки (примерно 24–26 см в диаметре), формируют невысокие бортики. На дно равномерно рассыпают смесь сахара и крахмала — это впитает лишний сок. Сверху выкладывают вымытые и обсушенные ягоды и нарезанные ломтиками фрукты. Края бортиков можно слегка защипнуть для красоты. Поверхность фруктовой начинки смазывают взбитым яйцом для золотистой корочки.

Пирог выпекают в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут, пока корж не зарумянится, а начинка не начнет пузыриться. Готовый пирог из песочного теста остужают прямо в форме. Он хорош как теплым, так и полностью остывшим, со взбитыми сливками или шариком мороженого. Такой открытый пирог с ягодами станет украшением любого чаепития и позволит насладиться вкусом лета в любой сезон.

