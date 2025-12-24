Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 22:46

Домашние тарталетки: хрустящие, нежные и очень простые

Домашние тарталетки: хрустящие, нежные и очень простые Домашние тарталетки: хрустящие, нежные и очень простые Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете универсальную основу для закусок и десертов? Песочные корзиночки из готового теста — ваше спасение. Для приготовления понадобится: один пласт готового песочного теста (примерно 250–300 граммов), мука для подпыла и специальные металлические формы для тарталеток либо кексовые формочки.

Тесто слегка раскатывают в пласт толщиной около 3–4 мм. При помощи стакана или формы большего диаметра вырезают круги. Каждый круг аккуратно укладывают в форму, прижимая ко дну и стенкам. Дно каждой заготовки для корзиночек несколько раз протыкают вилкой — это предотвратит вздутие. Чтобы сохранить форму, на тесто кладут круг пергамента и насыпают сверху груз: горох, фасоль или специальные керамические шарики.

Заготовки выпекают в разогретой до 180–190 °C духовке 10–15 минут до легкого золотистого оттенка. Затем груз и бумагу убирают и дают тарталеткам полностью остыть в формах. Такие корзиночки из песочного теста получаются ровными, хрустящими и готовыми к наполнению любой начинкой — от салата с крабовыми палочками до лимонного курда. Они станут основой для десятков праздничных блюд.

Ранее мы рассказали, как приготовить идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях.

тарталетки
закуски
еда
праздники
Александра Вкусова
А. Вкусова
