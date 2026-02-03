«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи

Мать убитого девятилетнего мальчика начала искать его в торговом центре, где он подрабатывал, уже в обед 30 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сотрудницу магазина в ТЦ. По ее словам, женщина пришла вместе с родственницами за несколько часов до того, как появились новости о пропаже ребенка, и пытались получить записи с камер видеонаблюдения. Однако тогда им отказали.

Я еще говорю [охраннику]: «Странно, а чего она так рано засуетилась? Может, она вообще в курсе про этот шантаж? — усомнилась женщина.

По данным следствия, днем 30 января мальчик покинул свой дом в Красносельском районе и сел в автомобиль к неизвестному, после чего связь с ним прервалась. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами 2 февраля. Им оказался 38-летний уроженец ЛНР.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мать и отчим мальчика могли заставить сына шантажировать педофила. По информации источника, это одна из версий, которую сейчас рассматривает следствие. В материале говорится, что мальчик рос в неблагополучной семье, где было семеро детей, а безработные родители осознанно не расписывались, чтобы получать больше социальных пособий.