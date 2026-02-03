Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге

Telegram-канал SHOT пишет, что мать и отчим убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика могли заставить сына шантажировать педофила. По информации канала, это одна из версий, которую сейчас рассматривает следствие.

В материале говорится, что мальчик рос в неблагополучной семье, где было семеро детей, а безработные родители осознанно не расписывались, чтобы получать больше социальных пособий. Канал пишет, что девятилетнего ребенка и не планировали отправлять в школу, к девяти годам он не окончил ни одного класса, а вместо этого подрабатывал на улице, протирая машинам фары на парковке, где его и заметил педофил.

Одна из версий, отмечает издание, заключается в том, что фигурант похитил ребенка не сразу, а сначала предложил ему пять тысяч рублей за интим, о чем тот сразу рассказал родителям. Они, как сказано в публикации, увидели в этом способ заработать и велели мальчику начать шантажировать мужчину, требуя полмиллиона рублей за молчание. После этого, по информации канала, педофил решил убить ребенка.

Ранее сообщалось, что тело мальчика, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.