Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:02

Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге

SHOT: убитого мальчика из Петербурга могли заставить шантажировать педофила

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT пишет, что мать и отчим убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика могли заставить сына шантажировать педофила. По информации канала, это одна из версий, которую сейчас рассматривает следствие.

В материале говорится, что мальчик рос в неблагополучной семье, где было семеро детей, а безработные родители осознанно не расписывались, чтобы получать больше социальных пособий. Канал пишет, что девятилетнего ребенка и не планировали отправлять в школу, к девяти годам он не окончил ни одного класса, а вместо этого подрабатывал на улице, протирая машинам фары на парковке, где его и заметил педофил.

Одна из версий, отмечает издание, заключается в том, что фигурант похитил ребенка не сразу, а сначала предложил ему пять тысяч рублей за интим, о чем тот сразу рассказал родителям. Они, как сказано в публикации, увидели в этом способ заработать и велели мальчику начать шантажировать мужчину, требуя полмиллиона рублей за молчание. После этого, по информации канала, педофил решил убить ребенка.

Ранее сообщалось, что тело мальчика, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Россия
Санкт-Петербург
пропавшие
погибшие
дети
родители
шантаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.