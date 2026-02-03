Вкусный салат в порционных розетках: «Воздушный» — лёгкий, нежный и очень эффектный

Салат «Воздушный» хорош не только вкусом, но и подачей. Он получается лёгким, свежим и действительно воздушным — без тяжёлых слоёв и плотной текстуры. Отличный вариант для праздничного стола, фуршета или лёгкого ужина, когда хочется чего-то аккуратного и красивого. Минимум ингредиентов, простая сборка и эффектный результат — именно такие рецепты всегда берут на заметку.

Ингредиенты: отварное куриное мясо — 100 г, свежий огурец — 1 шт., твёрдый сыр — 50 г, листья салата — 2 шт., сметана 10% — 75 г, маслины — 10 шт.

Остывшее отварное куриное мясо, листья салата и огурец мелко нарезаем. Сыр натираем на тёрке. Салат собираем порционно: на дно розетки или стакана выкладываем куриное мясо и слегка смазываем сметаной, не утрамбовывая — это важно для лёгкой текстуры. Затем добавляем слой огурца, снова немного сметаны, тертый сыр, ещё немного сметаны и сверху салатные листья.

Украшаем маслинами и подаём сразу — салат получается нежным, свежим и очень аппетитным.

