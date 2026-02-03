Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:58

Вкусный салат в порционных розетках: «Воздушный» — лёгкий, нежный и очень эффектный

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Воздушный» хорош не только вкусом, но и подачей. Он получается лёгким, свежим и действительно воздушным — без тяжёлых слоёв и плотной текстуры. Отличный вариант для праздничного стола, фуршета или лёгкого ужина, когда хочется чего-то аккуратного и красивого. Минимум ингредиентов, простая сборка и эффектный результат — именно такие рецепты всегда берут на заметку.

Ингредиенты: отварное куриное мясо — 100 г, свежий огурец — 1 шт., твёрдый сыр — 50 г, листья салата — 2 шт., сметана 10% — 75 г, маслины — 10 шт.

Остывшее отварное куриное мясо, листья салата и огурец мелко нарезаем. Сыр натираем на тёрке. Салат собираем порционно: на дно розетки или стакана выкладываем куриное мясо и слегка смазываем сметаной, не утрамбовывая — это важно для лёгкой текстуры. Затем добавляем слой огурца, снова немного сметаны, тертый сыр, ещё немного сметаны и сверху салатные листья.

Украшаем маслинами и подаём сразу — салат получается нежным, свежим и очень аппетитным.

Ранее мы делились рецептом слоеного салата «Солнышко» с куриной грудкой и шампиньонами. Яркий, сытный и всегда в центре стола.

Проверено редакцией
Читайте также
Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество
Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Секрет крепкой рассады без лишних потерь: как правильно пикировать томаты, чтобы они росли сильными и дали щедрый урожай
Общество
Секрет крепкой рассады без лишних потерь: как правильно пикировать томаты, чтобы они росли сильными и дали щедрый урожай
Рулет «Браунти»: шоколадный с кокосовой начинкой. Нежный, влажный, с насыщенным вкусом — готовится проще, чем кажется!
Общество
Рулет «Браунти»: шоколадный с кокосовой начинкой. Нежный, влажный, с насыщенным вкусом — готовится проще, чем кажется!
Слоеный салат «Солнышко» с куриной грудкой и шампиньонами: яркий, сытный и всегда в центре стола
Общество
Слоеный салат «Солнышко» с куриной грудкой и шампиньонами: яркий, сытный и всегда в центре стола
Когда нет времени на готовку, выручает этот салат с пекинской капустой: нарежете тазик за 10 минут
Общество
Когда нет времени на готовку, выручает этот салат с пекинской капустой: нарежете тазик за 10 минут
салаты
простой рецепт
курица
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выигравшие в лотерею россияне не спешат за новогодними призами
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.