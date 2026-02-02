Слоеный салат «Солнышко» с куриной грудкой и шампиньонами: яркий, сытный и всегда в центре стола

Салат «Солнышко» не просто вкусный — он по-настоящему праздничный. Слоёный, нежный, с грибами, курицей и орехами, он выглядит эффектно и исчезает одним из первых. Отличный вариант и для семейного ужина, и для гостей. Получается насыщенный, но сбалансированный салат: овощи дают мягкость, курица — сытность, грибы — аромат, а орехи добавляют ту самую «изюминку».

Ингредиенты: морковь — 2 шт., картофель — 3 шт., яйца — 4 шт., шампиньоны — 250 г, куриная грудка — 250–300 г, твёрдый сыр — 200 г, грецкие орехи — 200–300 г, майонез (или сметана, либо 50/50) — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Салат выкладывают слоями. Морковь и картофель заранее отваривают, очищают и натирают на тёрке. Яйца отваривают вкрутую, очищают, натирают и слегка смазывают майонезом. Шампиньоны тонко нарезают, солят и обжаривают до готовности (или отваривают). Куриную грудку солят, перчат, отваривают или обжаривают и нарезают кусочками. Сыр натирают на тёрке и также слегка смазывают майонезом. Грецкие орехи измельчают. Слои выкладывают в следующем порядке: морковь, картофель, яйца с майонезом, грибы, куриная грудка, сыр с майонезом, орехи.

