«Дамский каприз» — тот самый десерт, который сводил с ума ароматом. Готовим с тончайшими коржами и бархатным кремом

Истинная роскошь — в простоте. Этот торт доказывает это с первой крошки. Здесь нет места сложным декорам или вычурным ингредиентам. Его магия — в идеальном балансе: тонкие, почти прозрачные медовые коржи, бархатистый заварной крем и финальный аккорд — хрустящая обсыпка из тех же коржей.

Что понадобится

Для медовых коржей: пшеничная мука — 500 г, яйца куриные — 2 шт., сахарный песок — 150 г, мед натуральный — 100 г, масло сливочное — 100 г, сода пищевая — 1 ч. л., соль — щепотка. Для заварного крема: молоко — 500 мл, яйцо куриное — 1 шт., сахарный песок — 200 г, мука пшеничная — 2 ст. л. (30 г), масло сливочное — 250 г, ванильный сахар — 10 г.

Как готовлю

Венчиком тщательно смешиваю яйцо с просеянной мукой и 250 мл молока до однородности. Оставшееся молоко соединяю с сахаром в сотейнике и нагреваю до полного растворения кристаллов. Тонкой струйкой, активно помешивая, вливаю в горячее молоко яично-молочную смесь. Возвращаю сотейник на плиту и, непрерывно помешивая венчиком, довожу массу на медленном огне до загустения — она должна напоминать по консистенции густую сметану. Снимаю с огня, перекладываю в чистую миску, плотно затягиваю пищевой пленкой «в контакт» (чтобы пленка легла на поверхность крема и не образовалась корочка) и оставляю остывать до комнатной температуры.

Просеиваю муку с щепоткой соли. В кастрюле с толстым дном соединяю яйца, сахар, мед и нарезанное кубиками сливочное масло. Нагреваю на среднем огне при постоянном помешивании, пока масло и сахар не растворятся, а масса не станет однородной. Добавляю соду. Сразу же снимаю кастрюлю с огня и, не теряя времени, всыпаю всю подготовленную муку. Быстро вымешиваю лопаткой, а затем выкладываю тесто на слегка припыленную мукой столешницу и заминаю его руками в течение минуты, пока оно не станет гладким и пластичным. Делю тесто на 8 равных частей, формирую шарики, накрываю полотенцем и оставляю отдыхать на 15–20 минут. В это время достаю масло для крема из холодильника.

Каждый шарик раскатываю в очень тонкий пласт диаметром 22–24 см. Использую для точности тарелку или форму, обрезаю края. Выпекаю коржи вместе с обрезками в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до легкого золотистого оттенка. Готовые коржи складываю стопкой — так они станут мягче.

Возвращаюсь к крему. Размягченное сливочное масло взбиваю миксером на высокой скорости до воздушного состояния. К остывшей заварной основе добавляю ванильный сахар и также взбиваю до гладкости. Не прекращая взбивать масло, постепенно, по столовой ложке, добавляю к нему заварную массу. Взбиваю до получения однородного, пышного и устойчивого крема.

Сборка. Если есть разъемная форма, удобно собирать в ней. На дно наношу немного крема и укладываю первый корж. Равномерно промазываю его кремом (примерно 1/10 часть от общего количества). Накрываю следующим коржом и повторяю процесс. Последним должен быть корж. Если использовала форму, закрываю торт пленкой и отправляю в холодильник на 2-3 часа для стабилизации, после чего снимаю бортик. Если собирала на блюде, сразу перехожу к декору. Обрезки от коржей измельчаю в блендере или скалкой в мелкую крошку. Тонким слоем распределяю оставшийся крем по бокам и поверхности торта и обильно посыпáю медовой крошкой, слегка прижимая ее ладонью для лучшего сцепления. Даю торту «Дамский каприз» настояться в холодильнике не менее 4–6 часов, а лучше — всю ночь. За это время коржи идеально пропитаются, а крем окончательно зафиксирует свою нежную структуру.

Дмитрий Демичев
