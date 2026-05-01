День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 10:35

Кидаю в кружку какао, яйцо и манку — мешаю прямо там: брауни-снежок за 3 минуты в микроволновке выше и нежнее обычного

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех случаев, когда хочется шоколадного десерта, а возиться с духовкой и мыть гору посуды совершенно нет времени. Все смешивается прямо в кружке — никаких мисок, венчиков и весов.

Получается потрясающе вкусное блюдо: пышный высокий брауни с влажной, чуть тягучей серединой и нежной, как суфле, текстурой. Какао дает глубокий шоколадный вкус, манка вместо муки делает десерт более нежным и рассыпчатым, а микроволновка поднимает его в настоящую шоколадную шапку всего за 3 минуты. «Снежок» получается сладким, ароматным и выглядит как дорогой десерт из кофейни, хотя на деле это просто кружка и ложка.

Для приготовления вам понадобится: кружка объемом 300–350 мл, 4 ст. ложки манной крупы, 2 ст. ложки какао-порошка, 3 ст. ложки сахара, яйцо, 3 ст. ложки молока, 2 ст. ложки растительного масла без запаха, щепотка соли, 0,5 ч. ложки разрыхлителя (можно без него, но будет плотнее). В кружке смешайте вилкой манку, какао, сахар, соль и разрыхлитель. Добавьте яйцо, молоко и масло. Тщательно перемешайте вилкой до однородного блестящего теста. Поставьте кружку в микроволновку на максимальную мощность (700–800 Вт) на 2,5-3 минуты. Брауни сильно поднимется. Дайте постоять 1 минуту внутри. Доставайте и наслаждайтесь — горячий, шоколадный, нежнее облака!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Стакан ряженки и щепотка соли: пышные оладьи с яблочной начинкой за 10 минут — мягкие как пух и сладкие без сахара
Общество
Стакан ряженки и щепотка соли: пышные оладьи с яблочной начинкой за 10 минут — мягкие как пух и сладкие без сахара
Натираю картошку и лук на терке, добавляю яйцо — жарю одним блином: дерун-гигант за 12 минут, хрустящий снаружи и нежный внутри
Общество
Натираю картошку и лук на терке, добавляю яйцо — жарю одним блином: дерун-гигант за 12 минут, хрустящий снаружи и нежный внутри
Взбиваю творог с йогуртом и желатином — через 30 минут торт «Эскимо» готов, воздушнее и легче, чем в ресторане
Общество
Взбиваю творог с йогуртом и желатином — через 30 минут торт «Эскимо» готов, воздушнее и легче, чем в ресторане
Привезли из Венесуэлы рецепт обалденного торта — нужно немного муки, сгущенка и орехи
Общество
Привезли из Венесуэлы рецепт обалденного торта — нужно немного муки, сгущенка и орехи
Этот десерт — мастхэв для летнего сезона. Конфетки-мороженки без заморочек и лишних калорий
Общество
Этот десерт — мастхэв для летнего сезона. Конфетки-мороженки без заморочек и лишних калорий
рецепты
торты
десерты
брауни
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилепин объяснил, почему не планирует баллотироваться в Госдуму осенью
Звезда «Кухни» задумался о возвращении в Россию ради денег
Россияне застряли на популярном курорте
Парламент Азербайджана объявил о приостановке связей с Европарламентом
Более 80 жителей Туапсе еще не вернулись в свои дома после пожара на НПЗ
Грабитель расправился с двумя сотрудниками банка
Раскрыта новая информация об очистке залитого мазутом Туапсе
Пьяная жительница Екатеринбурга расплющила внедорожник своего друга
Хинштейн привел данные об атаках ВСУ за прошедшие сутки
Магнитные бури сегодня, 1 мая: что завтра, упадок сил, тошнота, боли
Туроператор рассказал, как иностранцам избавиться от стереотипов о России
Emirates возобновила регулярные рейсы между Дубаем и российским городом
«В окопах уверовал»: боец СВО об операции «Труба» и спасительной шоколадке
Cloudflare снял метку шпионского ПО с домена МАКС
Песков раскрыл, будет ли Меликов дорабатывать срок на посту главы Дагестана
Фицо рассказал о «приставаниях» к нему в брюссельских туалетах
Захарова поздравила россиян с Праздником весны и труда
Российская армия уничтожила «кузницу» дронов ВСУ для атак на Крым
Наступление ВС РФ на Сумы и Запорожье 1 мая: последние новости, сводка
Удары по Украине сегодня, 1 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.