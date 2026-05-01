Кидаю в кружку какао, яйцо и манку — мешаю прямо там: брауни-снежок за 3 минуты в микроволновке выше и нежнее обычного

Это гениально простой рецепт для тех случаев, когда хочется шоколадного десерта, а возиться с духовкой и мыть гору посуды совершенно нет времени. Все смешивается прямо в кружке — никаких мисок, венчиков и весов.

Получается потрясающе вкусное блюдо: пышный высокий брауни с влажной, чуть тягучей серединой и нежной, как суфле, текстурой. Какао дает глубокий шоколадный вкус, манка вместо муки делает десерт более нежным и рассыпчатым, а микроволновка поднимает его в настоящую шоколадную шапку всего за 3 минуты. «Снежок» получается сладким, ароматным и выглядит как дорогой десерт из кофейни, хотя на деле это просто кружка и ложка.

Для приготовления вам понадобится: кружка объемом 300–350 мл, 4 ст. ложки манной крупы, 2 ст. ложки какао-порошка, 3 ст. ложки сахара, яйцо, 3 ст. ложки молока, 2 ст. ложки растительного масла без запаха, щепотка соли, 0,5 ч. ложки разрыхлителя (можно без него, но будет плотнее). В кружке смешайте вилкой манку, какао, сахар, соль и разрыхлитель. Добавьте яйцо, молоко и масло. Тщательно перемешайте вилкой до однородного блестящего теста. Поставьте кружку в микроволновку на максимальную мощность (700–800 Вт) на 2,5-3 минуты. Брауни сильно поднимется. Дайте постоять 1 минуту внутри. Доставайте и наслаждайтесь — горячий, шоколадный, нежнее облака!

