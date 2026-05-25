Низкокалорийный шоколадный мусс без сахара и масла — сытный и вкусный: рецепт для худеющих

Это гениально простой рецепт низкокалорийного лакомства для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказаться от сладкого. Никакой возни — просто смешал, залил желатином и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, шоколадный мусс с бархатистой текстурой, который напоминает пудинг или панакоту. Ряженка дает сытость, какао снижает тягу к сладкому, а желатин делает десерт плотным и сытным. Идеален для вечернего перекуса или полезного десерта.

Для приготовления вам понадобится: 5 г желатина, 2 ст. ложки какао, 50 мл воды, 450 мл ряженки, 100 г сахара.

Желатин залейте водой, оставьте на 40 минут. Растопите в микроволновке, не кипятите, процедите. Смешайте какао с сахаром, влейте ряженку и желатин, перемешайте. Разлейте по формам, уберите в холодильник до застывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот шоколадный десерт. Удивило то, что он получился очень нежным и сытным, при этом низкокалорийным. Десерт отлично заменил вечерний ужин и помог не сорваться на вредную еду. Кстати, вместо сахара можно взять стевию — калорийность станет еще ниже. Находка, а не рецепт!

