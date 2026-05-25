Этот шоколадный десерт не содержит молока, но сливочнее любого пломбира

Попробовал этот рецепт ради интереса, а теперь храню финики и авокадо про запас. Идеальный десерт к летнему сезону.

Ингредиенты

Авокадо — 2 шт., горький шоколад — 100 г, финики мягкие — 150 г, кокосовое молоко — 100 мл, какао-порошок — 2 ст. л., кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я растопил шоколад на водяной бане, пока он не стал гладким и блестящим. Тем временем замочил финики в теплой воде — хватило 10 минут, чтобы они стали сочными и мягкими. Самое сложное — выбрать авокадо: оно должно быть очень спелым.

Мякоть всех трех ингредиентов, плюс какао и крахмал, отправил в блендер и пробил до шелковой однородности. Разровнял массу в контейнере и убрал в морозилку на полчаса. Доставал и перемешивал каждые 30 минут 5 раз — это главный секрет, чтобы не было ледяных кристаллов. Перед подачей даю постоять 15 минут, чтобы ложка легко брала воздушные шарики.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, финики и авокадо — странный дуэт, но они спелись идеально! Растопленный шоколад добавил глубины, а какао-порошок убрал травянистый привкус, которого я боялся. На вид — темное, матовое, как настоящий шоколадный мусс.