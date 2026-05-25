Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 09:14

Этот шоколадный десерт не содержит молока, но сливочнее любого пломбира

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Попробовал этот рецепт ради интереса, а теперь храню финики и авокадо про запас. Идеальный десерт к летнему сезону.

Ингредиенты

Авокадо — 2 шт., горький шоколад — 100 г, финики мягкие — 150 г, кокосовое молоко — 100 мл, какао-порошок — 2 ст. л., кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я растопил шоколад на водяной бане, пока он не стал гладким и блестящим. Тем временем замочил финики в теплой воде — хватило 10 минут, чтобы они стали сочными и мягкими. Самое сложное — выбрать авокадо: оно должно быть очень спелым.

Мякоть всех трех ингредиентов, плюс какао и крахмал, отправил в блендер и пробил до шелковой однородности. Разровнял массу в контейнере и убрал в морозилку на полчаса. Доставал и перемешивал каждые 30 минут 5 раз — это главный секрет, чтобы не было ледяных кристаллов. Перед подачей даю постоять 15 минут, чтобы ложка легко брала воздушные шарики.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, финики и авокадо — странный дуэт, но они спелись идеально! Растопленный шоколад добавил глубины, а какао-порошок убрал травянистый привкус, которого я боялся. На вид — темное, матовое, как настоящий шоколадный мусс.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России: воспитатели детсада в Туве отказались от дачи показаний
Сын нижегородского миллиардера прервал молчание после пьяного ДТП
В Госдуме назвали слова, лучше всего понятные украинской власти
Жители Конго устроили штурм больцы для зараженных лихорадкой Эбола
Стало известно, какая страна пойдет под суд из-за русофобии
В ДНР удар ВСУ повредил здание управы района
В КАМАЗе рассказали о планах по развитию беспилотных автомобилей
Два ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Названа главная тема переговоров Путина и Токаева в Астане
Украинцы начали готовить круговую оборону у границы с Белоруссией
Тихановская приехала в Киев на фоне попыток Зеленского угрожать Лукашенко
Медведев раскрыл, на что пошел Пашинян ради «дутого авторитета» на Западе
Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России
Число пострадавших в ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье увеличилось до 18
«Считает нас лохами»: Медведев жестко прошелся по политике Пашиняна
«Толкает родину на путь Украины»: Медведев о «временщике Николе» в Армении
«Крупно ошибся»: Медведев объяснил, как Пашинян лишит Армению рынка России
В Саратове задержали связиста мошенников с квартирами под узлы связи
«Просто уморительно»: звезда «Долгого прощания» высмеял британскую разведку
Медведев рассказал, почему нужно оставить длинные школьные каникулы
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.