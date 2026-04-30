Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков

Большой объем жидкости повышает риск нарушения сердечного ритма, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, многие популярные напитки содержат скрытые угрозы, включая ударные дозы сахара и «жидкие калории».

Мнение о том, что любые жидкости можно пить бесконтрольно, — опасное заблуждение. Напитки бывают разными, и их влияние на организм кардинально отличается. Многие из них содержат огромную дозу «жидких калорий». В соках, морсах и компотах ударная доза сахара. Мозг не воспринимает жидкие калории так же, как твердую пищу, поэтому чувство насыщения не приходит. Избыток воды вымывает важные электролиты, что дает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему, нарушая водно-солевой баланс. Это может привести к нарушению сердечного ритма и отекам, — пояснила Лялина.

Сладкие напитки вызывают резкий скачок инсулина. Его высокий уровень блокирует процесс жиросжигания и способствует отложению жира, особенно в области живота. Баблти и смузи можно назвать жидкой едой, это высококалорийные десерты, которые по энергетической ценности могут быть равны полноценному обеду. Не существует единой нормы в литрах для всех, однако есть базовые правила. 70–80% всей жидкости, которую вы потребляете, должна составлять чистая негазированная вода. Пейте, когда чувствуете потребность, а не потому что надо выпить два литра, — заключила Лялина.

