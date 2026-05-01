01 мая 2026 в 22:03

Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов РФ через Ормузский пролив

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонной беседы с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи обсудил пропуск через Ормузский пролив, сообщили в министерстве иностранных дел страны. Уточняется, что отдельным вопросом стояла тема обеспечения свободы судоходства.

Отдельное внимание было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив, — говорится в сообщении российского ведомства.

Телефонный разговор прошел в пятницу, 1 мая. Стороны затронули тему не только пролива, но и урегулирования вокруг иранской ядерной программы. В сообщении МИД РФ говорится, что обсуждение касалось как региональной ситуации, так и вопросов международной безопасности.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении дальше сохранять контроль над акваториями Персидского залива и Ормузского пролива для обеспечения региональной стабильности. Он подчеркнул, что у страны есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы управлять стратегически важными объектами самостоятельно.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
