01 мая 2026 в 18:00

Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка

Это гениально простой рецепт десерта для тех, кто любит побаловать себя вкусным, но терпеть не может мыть гору посуды и возиться с духовкой. Никаких миксеров, никаких взбиваний до устойчивых пиков — просто смешал ложкой, выложил в форму и убрал в холодильник.

Получается потрясающе вкусное блюдо: нежный, шелковистый кофейно-йогуртовый торт с бархатистой текстурой и тонким ароматом растворимого кофе, который буквально тает во рту, не оставляя ощущения тяжести. Он напоминает не то чизкейк, не то мусс, но готовится в 100 раз быстрее и без всяких хитростей с водяной баней. Этот десерт не нужно выпекать — он идеально застывает в холодильнике и выглядит как настоящий ресторанный тортик, который не стыдно подать даже гостям.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл натурального йогурта (без добавок, густого), 1 ст. л. растворимого кофе, 100 мл горячей воды, 3 ст. л. сахара (или по вкусу), 15 г желатина (около 1,5 ст. л.), 50 мл холодной воды для желатина, по желанию — какао или тертый шоколад для украшения. Желатин залейте холодной водой, оставьте на 10 минут для набухания. Кофе растворите в горячей воде, добавьте сахар, перемешайте до полного растворения.

В миске соедините йогурт и кофейный раствор, тщательно перемешайте венчиком или ложкой до однородности. Набухший желатин нагрейте на водяной бане (или в микроволновке импульсами по 10 секунд) до полного растворения, не кипятите. Тонкой струйкой влейте желатин в кофейно-йогуртовую массу, постоянно перемешивая. Разлейте по формочкам или в одну большую форму. Уберите в холодильник минимум на 2-3 часа до полного застывания. Перед подачей посыпьте какао или тертым шоколадом. К чаю — замечательно!

Редис кружочками и немного чесночка — через полчаса готова хрустящая бомба для шашлыка
Мария Левицкая
