Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью 1:1 в матче 28-го тура РПЛ в Москве

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 28-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо», передает корреспондент NEWS.ru. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

В официальной статистике отмечалось, что счет в матче открыли гости на 24-й минуте усилиями Николаса Маричаля. Затем «Локомотив» сравнял результат на 53-й минуте благодаря голу Артема Карпукаса.

Встреча прошла под судейством Евгения Кукуляка. После этого тура «Локомотив» занимает третье место в таблице, а «Динамо» располагается на восьмой позиции.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо. По его словам, железнодорожникам необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

Также российский тренер Ринат Билялетдинов заявил NEWS.ru, что ЦСКА может не дать «Зениту» забрать победу. Он отметил, что армейцы еще не потеряли шансы на медали по итогам сезона.