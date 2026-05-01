01 мая 2026 в 21:49

Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью 1:1 в матче 28-го тура РПЛ в Москве

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 28-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо», передает корреспондент NEWS.ru. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

В официальной статистике отмечалось, что счет в матче открыли гости на 24-й минуте усилиями Николаса Маричаля. Затем «Локомотив» сравнял результат на 53-й минуте благодаря голу Артема Карпукаса.

Встреча прошла под судейством Евгения Кукуляка. После этого тура «Локомотив» занимает третье место в таблице, а «Динамо» располагается на восьмой позиции.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо. По его словам, железнодорожникам необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

Также российский тренер Ринат Билялетдинов заявил NEWS.ru, что ЦСКА может не дать «Зениту» забрать победу. Он отметил, что армейцы еще не потеряли шансы на медали по итогам сезона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проблемы со здоровьем, завершение карьеры на ТВ: как живет Николай Дроздов
В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента
Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов РФ через Ормузский пролив
На Украине задержали мужчину, открывшего огонь по матери с ребенком
Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом
Белый дом заявил об окончании военной операции США против Ирана
«Ситуация контролируемая»: в Туапсе укрепили защитные сооружения
Пять жителей ДНР получили травмы из-за дронов ВСУ
Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом
США ввели санкции против компании в Китае
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Следственный комитет займется подтоплением в Томской области
«Возмутительные заголовки»: стало известно о крушении популярности Трампа
Эксперт рассказала, какое вино лучше подойдет к шашлыку
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Херсонской области
Одна страна ЕС разрешила самолету Фицо пролет в Москву
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

