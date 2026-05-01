Трамп заявил о возможном выводе войск США из Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном выводе американского военного контингента из Италии и Испании, передает Time. По его словам, решение связано с позицией этих стран в международных конфликтах.

Трамп отметил, что Италия и Испания, по его оценке, не оказали необходимой поддержки США в ходе недавних событий. На конец 2025 года в Италии находилось более 12 тыс. американских военнослужащих, а в Испании более 3 тыс.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. По его словам, решение примут в ближайшее время.

При этом Пентагон не ожидал заявления президента Соединенных Штатов о возможном выводе войск из Германии. Источники в военном ведомстве признали, что такой шаг не входил в планы, но предупредили: слова американского лидера нужно воспринимать всерьез.

До этого США начали вывод войск и оборудования из логистического хаба в польской Ясенке, который играет важную роль в оказании помощи Украине, сообщили на сайте Командования армии США в Европе и Африке. Военные силы и техника будут передислоцированы в другие районы Польши.