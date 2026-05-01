Раскрыта реакция Пентагона на слова Трампа о выводе войск из Германии Politico: Пентагон шокировали слова Трампа о выводе войск из Германии

Пентагон не ожидал заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможном выводе войск из Германии, сообщает Politico. Источники в военном ведомстве признали, что такой шаг не входил в планы, но предупредили: слова американского лидера нужно воспринимать всерьез.

В ответ неназванный немецкий чиновник заявил газете, что «грубые угрозы» Вашингтона перешли все границы. По его словам, вывод американских войск ослабит сами США, и в Германии недоумевают, когда «взрослые люди» в Вашингтоне вновь «планируют выйти на первый план».

Ранее Трамп заявил, что Белый дом рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. По его словам, решение примут в ближайшее время.

Кроме того, американский лидер подчеркивал, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит тратить больше времени на завершение конфликта на Украине. По его словам, политик оказался в данном вопросе совершенно неэффективным. Он также призвал Мерца уделять меньше внимания ситуации в Иране.