Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 22 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 мая

В пятницу, 22 мая, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель показала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится незначительно ниже ожиданий с начала дня.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 53%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 12%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,9.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 22 мая, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

По прогнозу модели ИКИ РАН, в субботу, 23 мая, вероятность геомагнитных возмущений составит 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

В Лаборатории солнечной астрономии констатировали: активность на Солнце начала «отталкиваться от дна». Влияние на космическую погоду оказывают приближающиеся с обратной стороны звезды гигантские пятна, объяснили специалисты.

«До их (пятен. — NEWS.ru) выхода на видимую сторону еще один-два дня, но происходящие высоко в короне вспышки уже частично видны из-за горизонта и ломают красивый прямой график. Пока не очень страшно, да и Solar Orbiter c той стороны сигнализирует, что активные области распадаются, но не будем торопиться, пока не увидим своими глазами», — добавили ученые.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также дольше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно вечером.

