22 мая 2026 в 04:30

Аллергообстановка в конце весны: пыльца в Москве сегодня — 22 мая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жители Москвы и области продолжают мучиться от жары. Между тем аллергообстановка несколько изменилась. Выясняем, что цветет в столице в конце весны, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Пыльца в Москве сегодня

Пятница, 22 мая, будет последним жарким днем перед небольшим похолоданием. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Ближе к вечеру синоптики пророчат небольшой дождь.

Прогноз пыльцы на 22 мая 2026 года

В конце мая в столице активны три аллергена:

  • береза (отцветает);

  • дуб (в разгаре цветения);

  • злаки (только начали цвести).

22 мая плотность пыльцевого облака для всех перечисленных аллергенов одинакова. Она составляет всего лишь до 10 частиц на кубический метр. Так что большинство поллинозников могут почувствовать облегчение и ослабление симптомов.

И все же не стоит забывать о правилах терапии и аллергобыта. Пейте антигистаминные при необходимости, следуя указаниям врача. После прогулок по улице принимайте душ и мойте голову, чтобы избавиться от частичек пыльцы в волосах. Дома и в офисе проводите влажную уборку, чтобы также удалить фрагменты пыльцы, залетевшей через окна.

Ранее мы составили календарь пыления в Москве в 2026 году.

Елизавета Макаревич
