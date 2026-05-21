Магнитные бури сегодня, 21 мая: что будет завтра, перепады настроения

Магнитные бури сегодня, 21 мая: что будет завтра, перепады настроения

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 21 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как справиться с влиянием бури?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 мая

В четверг, 21 мая, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель показала, что Кр-индекс в течение суток остановится в зеленой зоне (преимущественно в районе трех единиц). Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий на момент публикации.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 58%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 2,2.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 21 мая, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Модель ИКИ РАН показала, что в пятницу, 22 мая, вероятность геомагнитных возмущений составит 45%, магнитных бурь — 12%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Накануне, 20 мая, в Лаборатории солнечной астрономии сообщили о предстоящих трех спокойных днях с точки зрения геомагнитной обстановки.

«Впереди зеленое окно. Временно все стабилизировалось. В выходные посмотрим, что в итоге выйдет из-за края Солнца и, если сильно напугаемся, то начнем закрашивать прогноз красным — больше, больше, больше…» — отметили ученые.

Как справиться с влиянием бури

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, при недомогании могут помочь контрастный душ и кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

В период сильных геомагнитных колебаний метеозависимым людям необходимо отказаться от физических нагрузок, считает врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Также следует больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала врач.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки

Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск

Бесчеловечная атака ВСУ на Сызрань 21 мая: сколько погибших, подробности