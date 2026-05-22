Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 мая, проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС по итогам контакта будет опубликовано краткое сообщение.

Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп очарован российским лидером. Он обратился с вопросом к бывшему министру обороны США Марку Эсперу. Расмуссен поинтересовался, почему Трамп, как ему кажется, часто использует риторику Путина и оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского и европейские страны

До этого военный эксперт и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Пекин гораздо теплее воспринял приезд Путина, чем визит Трампа. По оценке аналитика, после завершения поездки американской делегации китайская сторона испытала облегчение и получила возможность вновь сосредоточиться на обсуждении ключевых международных вопросов.