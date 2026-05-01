Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова

Французский биатлонист Мартен Фуркад презентовал свою шестую золотую олимпийскую медаль, которую получил из-за дисквалификации российского лыжника Евгения Устюгова, передает Le Dauphine Libere. По информации издания, Фуркад обновил свой стенд с наградами в штаб-квартире компании Rossignol в Гренобле.

В мае 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Устюгова на его лишение медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. В итоге золото масс-старта ОИ-2010 перешло к Фуркаду. Французу вручили эту награду во время специальной церемонии во время Игр-2026 в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

