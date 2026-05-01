01 мая 2026 в 15:11

Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова

Биатлонист Фуркад добавил в свою коллекцию отобранное у Устюгова золото ОИ-2010

Мартен Фуркад Мартен Фуркад Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Французский биатлонист Мартен Фуркад презентовал свою шестую золотую олимпийскую медаль, которую получил из-за дисквалификации российского лыжника Евгения Устюгова, передает Le Dauphine Libere. По информации издания, Фуркад обновил свой стенд с наградами в штаб-квартире компании Rossignol в Гренобле.

В мае 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Устюгова на его лишение медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. В итоге золото масс-старта ОИ-2010 перешло к Фуркаду. Французу вручили эту награду во время специальной церемонии во время Игр-2026 в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что из-за пятилетнего отстранения российских биатлонистов от международных соревнований ряд опытных спортсменов приблизился к завершению карьеры. Речь идет об Александре Логинове, Антоне Бабикове, Максиме Цветкове и Петре Пащенко.

До этого двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал резонансное заявление лыжника Александра Большунова о возможном «заговоре» внутри сборной России. Эксперт отметил, что подозрения титулованного атлета в подтасовке результатов на внутренних турнирах продиктованы исключительно его взрывным характером и азартом.

Спорт
Сергей Устюгов
Мартен Фуркад
Олимпийские игры
