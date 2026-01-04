«Эдик, ты балбес»: Латыпов, Фуркад, Граф — самые смешные ляпы биатлонистов

Эдуард Латыпов из России на финише массового старта на дистанции 15 км среди мужчин на этапе Кубка мира по биатлону IBU 21 марта 2021 года в Эстерсунде

Забавные и нелепые инциденты, после которых болельщикам и тренерам приходилось хвататься за голову, происходили даже со спортсменами мирового уровня. Самые смешные ляпы и удивительные казусы биатлонистов — в материале NEWS.ru.

Николай Круглов

В 2004 году на чемпионате мира в немецком Оберхофе российская эстафетная команда шла в призовой тройке. На третьем этапе Николай Круглов должен был принимать эстафету от Сергея Коновалова, но никак не мог надеть лыжи. Это произошло из-за маленького камешка, который забился в крепление. Тренеры долго пытались от него избавиться — в итоге российские биатлонисты потеряли драгоценное время и лишились места в призовой тройке. Россия финишировала на пятой строчке, после чего спортсмены стали готовиться к своему этапу заранее.

Наталья Гусева

В 2004 году россиянка Наталья Гусева боролась за место в пятой десятке гонки преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Она была настолько обессилена, что упала перед самым финишем. В Гусеву врезалась японка Мэгуро Канаэ. Биатлонистки очень долго пытались расцепить лыжи, чтобы финишировать.

Ларс Бергер

В 2005 году во время эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе норвежский биатлонист Ларс Бергер во время стрельбы из положения стоя по неосторожности выронил дополнительный патрон. Когда спортсмен начал его поднимать, то сошел с коврика, что является нарушением правил. После того как норвежцы финишировали четвертыми, организаторы соревнований приняли решение об их дисквалификации.

Ларс Бергер в 2018 году Фото: Vegard Wivestad/Global Look Press

Джей Хаккинен и Флориан Граф

Американский биатлонист Джей Хаккинен приехал на Олимпиаду 2006 года в Турине с надеждой на медали. В том сезоне спортсмен периодически показывал неплохие результаты. Тем не менее в спринтерской гонке на первом рубеже он промахнулся мимо всех мишеней. Хаккинен понимал, что после такого провала не сможет занять высокое место и попасть в гонку преследования (отбираются 60 лучших биатлонистов в спринте. — NEWS.ru). В порыве эмоций он чуть не сломал свою винтовку. Американец не сразу закинул ее за спину, а просто бежал с ней в руках. Получив предупреждение от организаторов соревнований, Хаккинен исправился и больше не нарушал протоколы безопасности.

Во время стойки на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2013 году немецкий спортсмен Флориан Граф обнаружил, что в диоптре его винтовки образовалось слишком много воды. Биатлонист не придумал ничего лучше, чем направить оружие себе в лицо и сдуть воду. После финиша немца дисквалифицировали за нарушение правил.

Николай Круглов и Евгений Гараничев

В 2007 году на этапе Кубка мира в Поклюке Круглов до последнего рубежа боролся за подиум в гонке преследования, но допустил два промаха. Вместо положенного количества штрафных кругов россиянин по ошибке пробежал один и финишировал третьим. В результате к итоговому времени спортсмена было добавлено две минуты, и он опустился на 24-е место.

В 2019 году на чемпионате мира в шведском Эстерсунде произошла обратная ситуация. Россиянин Евгений Гараничев претендовал на призы в гонке преследования, даже несмотря на промах на последней стрельбе. Вместо одного штрафного круга он пробежал два и финишировал девятым. Позже выяснилось, что биатлонист не увидел закрывающуюся мишень.

Магдалена Нойнер

В 2009 году в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце биатлонистка из ФРГ Нойнер в прямом смысле подарила победу россиянке Екатерине Юрловой-Перхт. Перед последней стрельбой немка выигрывала минуту у ближайшей преследовательницы и могла победить в гонке даже с двумя промахами. Но Нойнер не закрыла ни одной мишени, чем воспользовалась Юрлова-Перхт и заняла первое место. Тем не менее через несколько дней россиянку дисквалифицировали за употребление допинга и лишили золота.

Магдалена Нойнер в 2010 году Фото: Jean Levac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уле-Эйнар Бьорндален

Один из самых скандальных эпизодов в истории биатлона произошел из-за организаторов чемпионата мира 2009 года в корейском Пхенчхане. Титулованный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и еще десять биатлонистов не разобрались с разметкой трассы и немного срезали маршрут в начале гонки. Норвежец занял первое место, но после штрафа в минуту стал третьим, а золото перешло к россиянину Максиму Чудову. После того как сборная Норвегии подала протест, судьи вернули Бьорндалена на первое место, объяснив это решение тем, что он не получил большого преимущества, сократив дистанцию.

Дарья Домрачева

Фанаты запомнили самую титулованную биатлонистку Белоруссии Дарью Домрачеву не только из-за ярких побед, но и из-за конфузов на огневых рубежах. В масс-старте на Кубке мира в Оберхофе в 2009 году она перепутала положение, из которого нужно стрелять. На соседних ковриках спортсменки делали это лежа, а Домрачева уверенно палила из положения стоя. Белоруска заметила ошибку только после стрельбы. Судьи засчитали Домрачевой пять промахов, после чего биатлонистка решила сойти с дистанции.

В интервью NEWS.ru спортсменка рассказала, что этот момент стал главным курьезом в ее карьере.

«В биатлоне нередко случаются ситуации, когда спортсмен не докрутит штрафной круг либо, наоборот, пробежит лишний. Случается и стрельба по чужим мишеням — в большинстве случаев это происходит из-за полного погружения в гонку, когда отдельные действия остаются непроконтролированными. Важно такого не допускать и держать фокус на каждом действии последовательно. Но иногда подобные моменты становятся ярким событием в биографии», — сказала белоруска.

В 2015 году Домрачевой удалось победить в гонке преследования на этапе в Ханты-Мансийске только благодаря российским болельщикам, которые криками помогли вспомнить спортсменке, из какого положения нужно стрелять.

Ольга Зайцева

На первой стрельбе в гонке с общего старта спортсмены обязаны занимать коврики в соответствии со своим стартовым номером. На чемпионате мира — 2012 в немецком Рупольдинге россиянка Ольга Зайцева забыла об этом. Ей пришел на помощь тренер Павел Ростовцев, который помог исправить ошибку. Но организаторы соревнований дисквалифицировали Зайцеву после финиша, так как голосовые подсказки с «биржи» запрещены.

Ольга Зайцева в 2013 году Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Мартен Фуркад

В смешанной эстафете в Эстерсунде в 2013 году француз Мартен Фуркад пришел первым на последний рубеж. В это время поднялся сильный ветер, из-за чего спортсмен запаниковал. Фуркад забыл использовать дополнительный патрон и отправился на штрафной круг. По итогам гонки Франция стала всего лишь пятой.

Екатерина Юрлова-Перхт

На этапе в австрийском Хохфильцене в 2019 году российская команда боролась за победу в эстафете. На последнем этапе бежала Юрлова-Перхт. На «лежке» у нее случился непроизвольный выстрел. Патрон улетел в сторону будки, где находились люди. К счастью, никто не пострадал, а Россия завоевала серебряные медали.

«Произошел самострел. Такое иногда бывает, к сожалению, на винтовках. Это говорит либо о качестве патрона, либо это просто работа затвора. Я не успела положить палец на курок, как уже произошел выстрел. По моим ощущениям, патрон улетел в будку, где сидели люди. Если честно, я так испугалась, что сразу достала следующий патрон. Успела посмотреть, что там все нормально, все живы и здоровы. Это было необычно. Я сталкиваюсь с таким впервые на этапах Кубка мира», — вспоминала россиянка.

Эдуард Латыпов

На этапе КМ-2021 в Эстерсунде тогдашний лидер сборной России Латыпов допустил всего один промах в индивидуальной гонке. Долгое время казалось, что биатлонист поборется за медали с норвежцами. Однако в конце гонки с Латыповым случилось необъяснимое: вместо финишного коридора он поехал в тот, который ведет на стрельбу.

«Ну… Ошибка. Очень сильно отработал, садился на спуск уставший, глаза красные, плохо видно, голову опустил. Неправильно выбрал траекторию, автоматически, ехал как на рубеж. Потом понимаю, что не вижу елочек, коридора. И понял, что он соседний. Впредь буду внимательнее», — заявил спортсмен после гонки.

Эдуард Латыпов из России во время соревнований по биатлону на дистанции 20 км в индивидуальном зачете Кубка мира IBU среди мужчин на биатлонной арене в Эстерсунде Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Эта ошибка стоила Латыпову примерно 20–25 секунд. На ошибку россиянина резко отреагировал комментатор гонки Дмитрий Губерниев.

«Эдик, ты куда приперся-то?! Створы перепутал — ну что ж ты за балда? Латыпов, куда ты прибежал? Епрпрп… многоточие эфирное, многоточие. Эдик, ты че творишь-то, отец? Ну Латыпов… сам себя лишил. А знаете, что я сейчас скажу? Вот пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Это мы знаем, и ты сам знаешь. Но мы тебя любим. Чтобы впредь такого не было — ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиаде. Он перепутал створ. Наш родимый Латыпов. Биатлонисты, конечно, дают жару», — сказал он.

