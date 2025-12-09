«Тянет на лыжню»: Домрачева о Бьорндалене, детях и жизни на три страны

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева — одна из лучших биатлонисток в истории. Девять лет белорусская спортсменка счастлива в браке с легендарным Уле-Эйнаром Бьорндаленом и воспитывает двух дочерей. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Домрачева рассказала, почему после окончания карьеры стала заниматься диетологией и нутрициологией, оценила уровень соревнований с участием россиян и белорусов, а также поделилась воспоминаниями об РФ.

«Мы привыкли к путешествиям, и дети тоже»

— Вы четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса. Самая памятная победа в карьере?

— Каждая из побед не похожа на другие, все гонки по-своему уникальны. В некоторых случаях немедальные гонки помнятся даже больше, чем подиумные. Самая знаковая, думаю, это первая победа на Олимпийских играх.

— В 2009 году на этапе Кубка мира в Оберхофе вы перепутали «лежку» и «стойку». Для вас это главный курьез в карьере?

— Безусловно. Хотя на протяжении всех лет соревнований и тренировок было много смешных, веселых ситуаций, но этот момент, конечно, стал самым публичным, самым известным. В биатлоне нередко случаются ситуации, когда спортсмен недокрутит штрафной круг либо, наоборот, пробежит лишний, случается и стрельба по чужим мишеням. В большинстве случаев это следствие полного погружения в гонку, при котором отдельные действия остаются непроконтролированными. Конечно, важно такого не допускать и держать фокус на каждом действии последовательно. Но иногда такие моменты становятся ярким событием в биографии.

— Вы первая женщина — Герой Белоруссии. Какие у вас были ощущения после получения этой награды?

— В первую очередь это неожиданность. Затем — понимание того, что эта награда абсолютно точно не только моя награда, но и всех тех, кто сопровождал меня на спортивном пути, и, конечно, всех тех спортивных болельщиков, которые во время завоевания олимпийских медалей стали одним целым, объединились одними яркими победными эмоциями. Я уверена, что если бы не было этих эмоций — не было бы и этой награды.

Дарья Домрачева на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Фото: Wang Lili/Global Look Press

— Насколько тяжело далось решение уйти из спорта?

— Это было достаточно сложно. Я долго думала, все взвешивала и приняла верное решение.

— Вопрос, с которым сталкиваются многие спортсмены: что делать после карьеры? Какие мысли были у вас?

— После окончания карьеры, немного передохнув, мы с Уле очень быстро приступили к работе с китайской командой. По сути, и не было какого-то периода раздумий. В любом случае какие-то интересные идеи, мысли приходят в голову постоянно, что-то отбрасываешь, что-то анализируешь и работаешь над этим дальше.

— Диетология и нутрициология — как вы к этому пришли?

— Диплом нутрициолога-диетолога получила после завершения работы в Китае, во время беременности второй дочерью. Именно китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже. Работая с командой, видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв, старались систематизировать, рассказать и привить правильные привычки ребятам в вопросах потребления пищи, чтобы хватало сил и энергии на всю запланированную тренировочную работу. Это удавалось, но после захотелось углубиться в эту тему еще чуть больше.

— Вы создали бренд спортивной одежды. Как пришли к этой идее? Как сейчас развивается бренд?

— История со спортивной одеждой создавалась больше как хобби, сегодня как хобби и продолжает существовать. Мы создали много интересных моделей, сама с удовольствием использую изделия во время своих тренировок. Но во время плотной работы в Китае, а затем и с появлением младшей дочери, времени на работу с коллекциями практически не остается. Новые пока не разрабатываю. Это сознательное решение, я сегодня по максимуму мама в декрете, я понимаю, что на все не разорвешься. Всему свое время. Планирую возобновить историю с коллекцией чуть позже, возможно, немного изменив концепцию.

— Вы живете не только в Белоруссии и Норвегии, но еще и в Монако. Как возник вариант с Монако? Не было ли споров, что постоянно нужно жить в одной стране?

— Вариант с Монако — это давняя задумка Уле. Я с уважением отношусь к его идеям и решениям, поддерживаю их. Беларусь и Норвегия — родные для нашей семьи страны. Поэтому постоянное нахождение в одной стране представить сложно. Мы привыкли к путешествиям, дети уже тоже. Но в любом случае мы стараемся гармонично планировать такие переезды.

Дарья Домрачева на соревнованиях по биатлону среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

— Ваши дети, Ксения и Мира, тоже пойдут в биатлон?

— Время покажет, если им захочется заниматься биатлоном — поддержим их выбор, так же, как и любой другой.

— Как сейчас у Бьорндалена с изучением русского языка?

— На сегодняшний день фокус на том, чтобы наши дети могли разговаривать с Уле на его родном языке: если он будет хорошо понимать русский — возможно, им будет сложнее закрепить свои познания в норвежском. Поэтому Уле пока не погружается в изучение русского языка, но кое-что понимает.

«Я была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России»

— Вы жили в Сибири, Нягани. Когда были в этом городе в последний раз?

— Нягань я навещала после окончания своей карьеры, было очень приятно повидаться со старыми друзьями, учителями, тренерами. Сегодня мы поддерживаем связь и хорошо общаемся. В целом я очень рада и благодарна судьбе за то, что провела часть своей жизни в этих краях, в Сибири. Это очень важная часть моей биографии.

— Какие воспоминания у вас о России?

— Самые яркие воспоминания — это солнечные и холоднющие зимы с хрустящим снегом под ногами! Впечатления о времени, проведенном в Нягани, самые хорошие. Там ведь проходило мое детство. Мне посчастливилось познакомиться со многими хорошими людьми, населяющими Ханты-Мансийский регион. Всегда буду с благодарностью вспоминать и думать о моих учителях и первых тренерах. Они многому меня научили, стояли у истоков моего спортивного и жизненного пути. А вообще, мне кажется, что суровый климат помогает людям быть более теплыми внутри.

Дарья Домрачева Фото: Martin Schutt/Global Look Press

— Александр Тихонов подписал приказ о вашем и Анастасии Кузьминой отчислении из сборной России. Вот как он вспоминал эту историю: «Я лично подписывал ей переход из России в Белоруссию, Я рад, что у нее все так сложилось. Мама переехала в Белоруссию, не могли препятствовать. Тогда она не показывала результатов. На тренерском совете я спрашивал старшего тренера Валерия Польховского, который после себя оставил черный след как человек: „Что вы скажете о Домрачевой?“ — „Бесполезно, от нее нет никакого толка. Настя Кузьмина после родов набрала вес. Толку не будет“. Я попросил секретаря записать в протокол: „Запомните, Тихонов не ошибается! Эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем мы“. Это помнят все 56 тренеров, которые были на конференции». Как все было на самом деле?

— Если честно, я не знаю подробностей подобных совещаний, не сильно этим интересовалась, все на уровне слухов. На момент моего возвращения в Беларусь я была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России. Я уезжала не потому, что меня что-то не устраивало, а потому, что возвращение в Беларусь для нашей семьи было лишь вопросом времени. И это время пришло именно в 2004-м. В этом же году не стало моего папы. Много изменений произошло в короткий срок.

В Минске я родилась, в Минске проводила каникулы у бабушек и дедушек, с детства знала, что переезд в Нягань — не навсегда. И вот в 2004-м вернулась в Беларусь, свою родную страну.

— Вы вместе с Бьорндаленом работали в сборной Китая. Какой опыт вы получили от этой работы?

— Это был очень непростой, но очень интересный этап. Опыт получили бесценный. Несмотря на то что наша работа с китайской командой совпала с периодом очень жестких ковидных ограничений в стране, воспоминания остались хорошие. Мы проделали огромный объем работы, многому научили ребят, сами познакомились с новой страной и культурой.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Bettina Strenske/Global Look Press

— Есть ли у вас желание работать тренером? Если позовут в сборную Белоруссии, согласитесь?

— Быть тренером очень интересно, испытываешь потрясающие ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время профессия тренера, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами. Как вы знаете, у нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты рассматривать можно.

«Лидеры команд РФ и Белоруссии — достойные конкуренты соперникам»

— Йоханнес Бе обошел Бьорндалена по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Многие любители биатлона начали спорить, кто лучше. Как вы считаете, можно ли их сравнивать?

— Я считаю, что эти сравнения нужно начинать хотя бы с подсчета количества разыгрываемых наград на этих соревнованиях. В годы, когда Уле начинал выигрывать свои медали на чемпионатах мира, гонок на этом турнире было всего три — спринт, индивидуальная гонка и эстафета. Когда выступал Йоханнес, программа чемпионатов мира была расширена до семи гонок. Соответственно, шансов выиграть медаль появилось в разы больше.

Ну и самое главное — Йоханнесу так и не удалось догнать Уле по количеству олимпийского золота (восемь медалей Уле против пяти у Йоханнеса), да и по общему количеству побед на Кубках мира Уле впереди. Хоть я и считаю все эти сравнения не совсем корректными, для меня победитель, даже без подсчета наград, предельно понятен. Уле лучший! Но, конечно, это ничуть не уменьшает заслуг Йоханнеса. Он очень крутой биатлонист!

Йоханнес Бе Фото: Pierre Teyssot/Global Look Press

— Насколько вы сейчас вовлечены в мировой биатлон?

— Я стараюсь следить за гонками, конечно, не получается посмотреть все, но я в курсе событий.

— Российские и белорусские биатлонисты несколько лет выступают вместе, соревнуются друг с другом. Как вы оцените уровень этих соревнований?

— Уровень организации соревнований можно оценить как самый высокий! Отличная подготовка и проведение турниров, хорошие трансляции. Все на очень высоком уровне. Опять же, новый турнир Международной лиги клубного биатлона добавляет изюминку всему сезону.

Радует, что выступает много спортсменов. По понятным причинам сложно оценить объективный уровень выступлений биатлонистов относительно мировых результатов. Но, на мой взгляд, уровень лидеров соревнований достаточно высок, на это дает надежды и существенный их отрыв от основной массы спортсменов. Хотя мне кажется, что благодаря насыщенности календаря, красочным трансляциям гонок все ребята постепенно подтягиваются к лидерам, по крайней мере стремятся составить конкуренцию. Основной плюс в том, что эти соревнования становятся хорошим стартом и опытом для молодежи, им есть за кем там тянуться.

— При возвращении россиян и белорусов на Кубок мира насколько они будут конкурентоспособны?

— Я думаю, что лидеры команд смогут составить достойную конкуренцию соперникам.

— После начала СВО многие в российском обществе осуждали спортсменов, которые выступают на соревнованиях без флага и гимна. Как в белорусском обществе относятся к выступлениям под нейтральным флагом?

— Прежде всего всем нормальным людям хочется, чтобы мир жил в мире и спокойствии. Всем спортсменам хочется соревноваться на равных с другими, со своим флагом и гимном. Кого-то сегодня и вовсе не допускают до стартов. Ситуация очень непростая. Все ждут скорейшего разрешения. В Беларуси я не видела негатива в сторону нейтральных спортсменов, люди понимают, что у кого-то из них уже и не представится шанса побороться за награды или реализовать свою физическую форму по причине быстротечности спортивной карьеры.

Никас Сафронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Никас Сафронов нарисовал ваш портрет. Насколько это было неожиданно? Или знали, что он готовит такой подарок?

— Эта работа была написана уже достаточно давно, добралась же до меня уже позже. Да, это было неожиданно. Красивая работа.

— Как сейчас форму поддерживаете? Тянет на лыжню?

— Был период, когда тренировки было сложно включить в ежедневный график, поэтому тренировалась как придется. Сегодня стараюсь больше систематизировать физическую активность, тренируюсь уже более регулярно, но также бывают периоды и без нагрузки. Я бегаю, на роллерах тоже с удовольствием покатываюсь, не сильно разнообразно, но в удовольствие. На лыжню тянет, конечно.

