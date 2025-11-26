«Молодым не повезло»: саблистка Егорян о санкциях, шоу «Титаны» и сыне

Летом 2025 года двукратная олимпийская чемпионка в личной и командной сабле Яна Егорян взяла золото на чемпионате мира в Тбилиси. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала о главной победе в жизни, собственном детском турнире по фехтованию, а также о планах выступления на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Возвращаю хорошую, добрую энергию молодым и талантливым спортсменам»

— Мы встретились на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на призы Яны Егорян. Как давно проводится этот турнир? Какие нововведения есть в этом году?

— Это молодой турнир, который проходит на всероссийском уровне всего два года. Мы начинали с низов: сначала проводили школьный турнир, затем региональный и межрегиональный. Спустя пять лет дошли до всероссийского уровня. Это соревнование есть в едином календарном плане Минспорта РФ.

У нас самый лучший турнир — говорю это без зазрения совести. В прошлом году было 260 участников, сегодня — 426 детей. Рост практически в два раза. В соревнованиях участвуют 18 регионов нашей страны и Белоруссия. Мы очень трепетно относимся к турниру, стараемся делать его не только спортивным, но и праздничным. У нас есть подарки для детей, мы привлекаем спонсоров, стараемся украсить зал максимально — так, чтобы это было похоже на международные соревнования. У нас это получается!

Из года в год мы пытаемся все улучшить. В 2025-м поменяли подиум, он стал шире. Это безопаснее и комфортнее для детей. Финальная фехтовальная дорожка тоже широкая, на ней комфортнее соревноваться. Она выделяется из-за красного цвета. Есть много улучшений. Родители, которые первый раз пришли посмотреть фехтование, возможно, не увидят эти нюансы, да и дети тоже, но мы стараемся. Пока нет видеосистемы, но мы сделали трансляцию в социальных сетях, чтобы родители могли в онлайн-режиме наблюдать за детьми. Турнир развивается и растет. Его очень тяжело организовывать, но мы стараемся для детей.

— Что для вас значит этот турнир?

— Это благодарность всем людям, которые когда-то мне помогали. Я возвращаю хорошую, добрую энергию молодым и талантливым спортсменам.

— Поздравляем вас с победой на чемпионате мира. Насколько было тяжело возвращаться после длительной паузы без международных соревнований?

— Спасибо за поздравления. Мне не было тяжело. Я продолжала тренироваться, ездила на соревнования, но внутри страны. Выиграла и выиграла. Это минутная радость, фанфары, поздравления. Проходит буквально неделя, и все уже забыто. Нужно опять заново работать, ставить новый план.

— На чемпионате мира в Тбилиси не обошлось без провокаций. Как вы к этому отнеслись?

— Ничего особенного. Меня это никак не задевало и ко мне не относилось. Я была абсолютно абстрагирована и нацелена на соревновательный процесс (группа демонстрантов собиралась у Олимпийского дворца, выражая протест против РФ. У гостиницы, где проживали члены российской сборной, рано утром взорвали петарды. — NEWS.ru).

— Как вы пережили период без международных стартов?

— Продолжала выступать. Наши соревнования не сильно отличаются от международных, не считая уровня и количества людей. Ничего нового для себя не открыла. Раньше было много спортсменов, которые практически не умели фехтовать. Сейчас такого нет. Все приезжающие на международные соревнования атлеты имеют высокий уровень. Конкуренция высокая.

«У нас хорошие молодые спортсмены. Им просто немного не повезло»

— Планируете выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе?

— Если у меня будут силы и возможности, если все сложится так, как должно быть, то да. Через полтора года мы будем понимать, какой состав. Если я попаду в него, мы будем стремиться к полноценной работе, которая завершится получением золотой медали. Однако есть очень много но. Во-первых, сначала надо отобраться, во-вторых, нужно, чтобы нас допустили на Игры. Сегодня одна информация, завтра — другая. Все очень быстро меняется.

— Вы и Софья Великая до сих пор успешно выступаете. Как обстоят дела с подрастающим поколением фехтовальщиков?

— У нас хорошие молодые спортсмены. Им немного не повезло, так как они попали в санкционное затишье. К сожалению, у атлетов нет опыта международных стартов. После юниоров, когда нужно было набираться фехтовального опыта, они все время сидели дома. Когда спустя четыре года они впервые выходят на международные соревнования в статусе взрослых спортсменов, им очень тяжело. Но это поправимо, рано или поздно все встанет на свои места.

— Вы участвовали в шоу «Титаны». Как оцениваете этот проект?

— Прекрасное шоу. Очень сложное, но в то же время интересное. Мне как профессиональному спортсмену было тяжело. Некоторые ребята нацеленно работали и тренировались для этого шоу. У меня была немного другая подготовка. Я физически не вывозила и очень рано вылетела. Получила опыт.

— Продолжите ли вы участвовать в телевизионных проектах?

— Кто его знает? Все вам покажи и расскажи (смеется).

— Ранее на экраны вышла кинолента «На острие» о вашем противостоянии с Софьей Великой. Если вам предложат снять документальный фильм про спортивный путь, согласитесь?

— Пусть сначала мне предложат, потом отвечу на этот вопрос.

— Как вы относитесь к жанру спортивного кино, в том числе автобиографического?

— Спортивные фильмы — хороший и интересный жанр. Они мотивируют молодежь, взрослые их любят. Мне нравится спортивное кино. Главное, чтобы его снимали качественно.

— Насколько велик интерес к фехтованию в России?

— Я работаю над тем, чтобы его популяризировать в стране. Все начинается с детских турниров.

— Как правило, за фехтованием широко следят только на Олимпиаде.

— Все верно.

— Как можно изменить этот тренд?

— Чтобы каждый крупный турнир по фехтованию массово отслеживался, его нужно проводить на очень высоком уровне. Это сложно и очень дорого.

«Моя жизнь после рождения сына — абсолютное счастье»

— Какие проблемы есть в российском и мировом фехтовании? Что нужно улучшить?

— Много всего. Нет предела совершенству. Эти вопросы стоит задавать руководителям, а не мне.

— Какая главная победа в вашей жизни?

— Рождение сына. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Она делится на до и после. Мое после — абсолютное счастье.

— Насколько сильно изменилась ваша жизнь после рождения ребенка?

— Она не изменилась. Появились обязанности, сложности, как и должно быть. К каким-то вещам я отношусь более трепетно. Понимаю после рождения ребенка, что ситуации, из-за которых раньше можно было переживать, плакать и сходить с ума, — все это чушь.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее? В каких соревнованиях планируете принять участие?

— Ближайшие соревнования пройдут в Орлеане. Если все будет хорошо и нам дадут визы, то полетим во Францию.

Читайте также:

Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России

Население меньше Химок: сборная Кюрасао впервые вышла на ЧМ по футболу

Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев

Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста

Смена эпохи: у синхронисток РФ новый главный тренер, что о ней известно