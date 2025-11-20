Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 07:00

Егорян назвала главное условие выступления на Олимпиаде-2028

Егорян заявила о планах выступить на Олимпиаде-2028

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная победительница мировых первенств Яна Егорян в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявила о планах выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, если попадет в состав национальной команды. Она выразила надежду, что российские спортсмены выступят на Играх в США.

Если у меня будут силы и возможности, если все сложится так, как должно быть, то конечно. Через полтора года мы уже будем понимать, какой состав. Если я попаду [в состав], естественно мы будем стремиться к полноценной работе, которая завершится получением золотой медали. Но есть очень много но. Во-первых, сначала надо отобраться, во-вторых, нужно, чтобы нас туда допустили. Сегодня одна информация, завтра — другая. Все очень быстро меняется, — заявила Егорян.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что политика не должна вмешиваться и влиять на спортивные соревнования. Она призвала правительства стран избегать смешения этих двух сфер жизни, а организаторов соревнований — обеспечивать участие всех допущенных спортсменов.

фехтование
российские спортсмены
Олимпиада
олимпийские чемпионы
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского офицера попытались убить с помощью британского пива
Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Группа россиянок незаконно легализовала более 1,5 тыс. мигрантов
Лавров раскрыл, что важно сделать для урегулирования конфликта на Украине
Жителей российского города предупредили о скорой ликвидации обломков БПЛА
Врач объяснила, как избежать появления вшей у взрослых и детей
Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток
«Минутная радость»: Егорян оценила свое золото на ЧМ по фехтованию
Провальный спектакль ВСУ и чудесное спасение: новости СВО к утру 20 ноября
Новогодний отдых за рубежом в 2026-м: какие туры еще можно купить недорого
ФСБ схватила планировавшего убить офицера Минобороны РФ агента Киева
Пушков указал на «черную точку» для Зеленского
Командование пошло на крайние меры ради удержания позиций под Харьковом
В МИД России назвали тех, кто должен разделить с Зеленским ответственность
«Прямо на улице лежали»: боец вспомнил о зверствах ВСУ под Днепропетровском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 ноября
Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников ночью над Россией
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.