Егорян назвала главное условие выступления на Олимпиаде-2028

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная победительница мировых первенств Яна Егорян в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявила о планах выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, если попадет в состав национальной команды. Она выразила надежду, что российские спортсмены выступят на Играх в США.

Если у меня будут силы и возможности, если все сложится так, как должно быть, то конечно. Через полтора года мы уже будем понимать, какой состав. Если я попаду [в состав], естественно мы будем стремиться к полноценной работе, которая завершится получением золотой медали. Но есть очень много но. Во-первых, сначала надо отобраться, во-вторых, нужно, чтобы нас туда допустили. Сегодня одна информация, завтра — другая. Все очень быстро меняется, — заявила Егорян.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что политика не должна вмешиваться и влиять на спортивные соревнования. Она призвала правительства стран избегать смешения этих двух сфер жизни, а организаторов соревнований — обеспечивать участие всех допущенных спортсменов.