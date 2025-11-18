«Маяк надежды»: президент МОК призвала не смешивать спорт с политикой

Политика не должна вмешиваться и влиять на спортивные соревнования, заявила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Она призвала правительства стран избегать смешения этих двух сфер жизни, а организаторов соревнований — обеспечивать участие всех допущенных спортсменов.

Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества. В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право участвовать, должны иметь возможность делать это без дискриминации или политического вмешательства, — указала Ковентри.

Она также поделилась личным опытом, отметив, что санкции против ее страны в сложный период могли бы лишить ее олимпийских медалей и изменить жизненный путь. Ковентри подтвердила свою готовность ежедневно бороться за равные возможности для спортсменов со всего мира.

Данное заявление прозвучало на фоне недавних решений МОК в отношении Индонезии, которая лишилась права проводить международные соревнования из-за отказа выдать визы израильским гимнастам. Организация также прервала переговоры о проведении Олимпиады-2036 в этой стране.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что российских атлетов вслед за ватерполистами могут скоро допустить в командные виды спорта. По ее мнению, во избежание бойкотов турниров национальные федерации на уровне правительств должны выработать единые нормы по участникам.