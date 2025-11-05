Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 11:50

«Найдутся страны»: Журова о скором допуске россиян в командных видах спорта

Журова сочла реальным скорый допуск россиян в командных видах спорта

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских атлетов вслед за ватерполистами могут скоро допустить в командные виды спорта, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Светлана Журова. По ее мнению, во избежание бойкотов турниров национальные федерации на уровне правительств должны выработать единые нормы по участникам.

Возможно, когда начнут допускать командные виды спорта, начнут с молодежи. Но найдутся страны, которые начнут бойкотировать соревнования с россиянами или не будут выдавать визы. Должны быть регламентные нормы, документы, что пускать на соревнования нужно всех участников. Не знаю, будет ли МОК рекомендовать международным федерациям предоставить гарантии по получению виз. Национальные федерации должны взять эти обязательства на себя, — сказала Журова.

Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о допуске российских ватерполистов к международным соревнованиям с 1 января 2026 года. Спортсмены будут выступать исключительно в нейтральном статусе. Им запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с Россией.

