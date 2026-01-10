Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:32

«Я ее не чувствую»: биатлонистка Халили о поставленном врачами диагнозе

Биатлонистка Халили сообщила об астеническом синдроме

Анастасия Халили Анастасия Халили Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Биатлонистка Анастасия Халили рассказала «Матч ТВ», что врачи диагностировали ей астенический синдром. По словам спортсменки, у нее постоянно повышается температура тела, однако дискомфорта девушка не испытывает.

Появилась субфебрильная температура около 37,3, которая до сих пор поднимается уже 1,5 месяца. Поставили диагноз — астенический синдром. <… > Суть в том, что нарушилась терморегуляция и температура может подниматься и месяц, и два. Ничего в этом страшного нет, главное — я ее не чувствую, мои анализы в норме, — пояснила 26‑летняя спортсменка.

Халили отметила, что пропустила 10 гонок и не знает, как урегулировать сложившуюся ситуацию. При этом она провела сбор в Сочи, выполнив весь тренировочный план.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские лыжники боятся возвращения россиян — тогда они не смогут больше побеждать на допинге. По его словам, спортсмены из скандинавской страны переживают по этому поводу. Васильев отметил, что россияне могут обыграть соперников, даже если последние принимали допинг.

