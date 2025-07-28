Российская легкоатлетка отказалась от России ради Олимпиады

Серебряный призер чемпионата России 2024 года в семиборье Софья Якушина заявила ТАСС, что сменила спортивное гражданство и будет представлять сборную Турции. Сейчас 19-летняя спортсменка учится и выступает в США.

Девушка подчеркнула, что «это верное и нужное решение» для ее карьеры. Она добавила, что таким образом у нее есть шанс попасть на Олимпиаду.

Да, появилась такая возможность, и я за нее ухватилась, — сказала она.

В свою очередь старший тренер сборной России Сергей Желанов пояснил, что Якушина не советовалась с ним по этому вопросу и ему жаль потерять такую спортсменку. Российские легкоатлеты отстранены от международных турниров с 2022 года даже в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что отказ фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана из команды России связан с нестыковкой с гражданством. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган уточнил, что спортсменка постоянно проживает в Москве, а в республике была только два раза в течение короткого периода.