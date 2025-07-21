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21 июля 2025 в 18:44

Гендиректор ФФККР объяснил причины отказа в переходе фигуристке Жилиной

ФФККР: отказ фигуристке Жилиной в переходе связан с нестыковкой с гражданством

Вероника Жилина Вероника Жилина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана из команды России связан с нестыковкой с гражданством, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в беседе с ТАСС. По его словам, спортсменка постоянно проживает в Москве, а в республике была только два раза в течение короткого периода. 15 июля переход также не одобрил Международный союз конькобежцев (ISU).

Мы все видели паспорт зеленого цвета, который Вероника демонстрировала на растиражированном фото. Но это паспорт для поездок за рубеж и получения виз, то есть тревел-документ по трактовке правил ISU, а не подтверждение полноценного гражданства, — заявил Коган.

Он добавил, что в ISU была предоставлена справка от коммерческой структуры, что Жилина зарегистрирована и проживает в Баку с 2023 года. Однако общеизвестно, что фигуристка постоянно проживает в Москве, ее московский адрес она указывала в договоре с ФФККР от 13 января текущего года.

В мае текущего года Вероника Жилина заявила, что получила паспорт Азербайджана. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она сообщила, что очень ждет смены спортивного гражданства.

До этого Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, который представляет Академию Плющенко. Спортсменка работала с ним в прошлом. По словам 16-летней Жилиной, на сборах тренер приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать массаж или тренировал прямо в номере с банкой пива в руках.

Россия
фигурное катание
Вероника Жилина
Азербайджан
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