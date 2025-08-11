Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 17:38

С сайта МВД исчезли данные о главе управления по вопросам миграции

Генерал-лейтенант полиции Казакова пропала из списка руководства МВД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, которая занимала должность начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, исчезла из списка руководства ведомства, убедился корреспондент NEWS.ru. Так, если ввести запрос с данными Казаковой на сайте в разделе руководства, появится ошибка «404».

К сожалению, запрошенный вами документ не найден, — говорится в сообщении.

Последняя новость о Казаковой на сайте датируется 20 июня 2025 года. В тот день она выступала на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, генерал-лейтенант рассказывала о текущем положении иностранцев на рынке труда и о противодействии незаконной миграции.

Ранее Казакова рассказала, что в 2024 году в Россию прибыло более 6 млн мигрантов. По ее словам, более половины иностранцев приезжают в РФ для заработков. Чаще всего в страну приезжают граждане Узбекистана (23,3%). На втором месте расположился Таджикистан — 16,7%, а замыкает тройку лидеров Киргизия — 10,4%.

МВД
руководство
генералы
начальники
