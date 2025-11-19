Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 11:46

Эксперт по этикету объяснила, как выбрать подарок руководителю

Эксперт по этикету Мелье посоветовала дарить начальству подарки по интересам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подарок от сотрудника должен отвечать предпочтениям начальства, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по деловому этикету и профессиональному имиджу для руководителей Катерина Мелье. По ее словам, лучше заранее узнать о вкусах и увлечениях руководства.

В результате многие выбирают безопасную, но безликую формальность — дорогую ручку или очередной бизнес-блокнот. Но главный секрет в том, что руководитель — это прежде всего человек со своими увлечениями, вкусами и мечтами. И подарок, который это учитывает, всегда будет оценен по достоинству, — рассказала Мелье.

Эксперт по этикету посоветовала договориться с отделом кадров и провести опрос сотрудников, а не задавать прямой вопрос. По ее словам, в таких вопросах лучше не привлекать лишнего внимания.

Ранее член комиссии ОП Евгений Машаров рассказал, что к преподавателям, принимающим подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей, могут быть применены дисциплинарные меры воздействия. В случаях, когда презент используется как условие для получения высокой оценки, такие действия квалифицируются как взятка.

