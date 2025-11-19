Эксперт по этикету объяснила, как выбрать подарок руководителю Эксперт по этикету Мелье посоветовала дарить начальству подарки по интересам

Подарок от сотрудника должен отвечать предпочтениям начальства, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по деловому этикету и профессиональному имиджу для руководителей Катерина Мелье. По ее словам, лучше заранее узнать о вкусах и увлечениях руководства.

В результате многие выбирают безопасную, но безликую формальность — дорогую ручку или очередной бизнес-блокнот. Но главный секрет в том, что руководитель — это прежде всего человек со своими увлечениями, вкусами и мечтами. И подарок, который это учитывает, всегда будет оценен по достоинству, — рассказала Мелье.

Эксперт по этикету посоветовала договориться с отделом кадров и провести опрос сотрудников, а не задавать прямой вопрос. По ее словам, в таких вопросах лучше не привлекать лишнего внимания.

Ранее член комиссии ОП Евгений Машаров рассказал, что к преподавателям, принимающим подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей, могут быть применены дисциплинарные меры воздействия. В случаях, когда презент используется как условие для получения высокой оценки, такие действия квалифицируются как взятка.