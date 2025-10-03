Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 23:59

ХАМАС согласилось передать власть в Газе

ХАМАС подтвердило готовность передать управление Газой технократам

Представители палестинского движения ХАМАС заявили о готовности перевести сектор Газа под руководство независимой администрации, состоящей из палестинских специалистов-технократов, передает газета Al Jazeera. В движении подчеркнули, что между всеми группировками анклава достигнуто «взаимное согласие» о создании перспективного управляющего органа, способного получить «поддержку арабских и исламских государств».

ХАМАС готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов, — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у ХАМАС есть три-четыре дня, чтобы дать ответ на план Вашингтона по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

До этого сообщалось, что в анклаве планируется создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.

