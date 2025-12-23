Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне Тунберг задержали во время протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне

В Лондоне на акции протеста из-за поставок оружия Израилю задержана активистка из Швеции Грета Тунберг, сообщает Sky News. Акция проходила у здания страховой компании Aspen Insurance, оказывающей услуги израильской оружейной фирме Elbit.

Тунберг задержана в соответствии с законом о борьбе с терроризмом за то, что демонстрировала плакат с лозунгом в поддержку запрещенного в стране движения Palestine Action. В полиции добавили, что задержаны еще двое протестующих, распыливших на фасад офисного здания красную краску.

Ранее при участии Тунберг в центре Рима прошла многотысячная акция в поддержку Палестины. Днем колонна участников направилась к площади Сан Джованни ин Латерано, пройдя мимо Колизея. Впереди двигался грузовик, с которого активисты обращались к собравшимся. Следом шла группа демонстрантов с баннером, критикующим действия израильских властей и курс итальянского правительства.

Также Тунберг запретили въезд в Венецию и оштрафовали на €150 (13,6 тыс. рублей) после участия в акции с окраской Гранд-канала в зеленый цвет. Власти города также ввели аналогичные меры для 35 других участников акции.