Тунберг запретили въезд в Венецию после акции с зеленым Гранд-каналом Тунберг и еще 35 активистам запретили въезд в Венецию после экоакции

Экоактивистке Грете Тунберг запретили въезд в Венецию и оштрафовали на €150 (13,6 тыс. рублей) после участия в акции с окраской Гранд-канала в зеленый цвет, сообщает The Daily Telegraph. Власти города также ввели аналогичные меры для 35 других участников акции.

По данным издания, 22-летней Тунберг и ее соратникам запретили посещать Венецию в течение 48 часов.

Ранее стало известно, что активисты движения Extinction Rebellion вылили ярко-зеленую краску в гранд-канал в Венеции. В протесте участвовала и шведская экоактивистка. Полиция установила личности нескольких участников акции. У протестующих изъяли музыкальные инструменты и баннеры. Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал произошедшее «еще одной нападкой на культурное наследие» города. По его словам, подобные действия не помогают экологии, а причиняют ущерб Венеции и вынуждают проводить очистные работы.

До этого Тунберг заявила, что ее и других активистов «Флотилии стойкости» подвергали пыткам в тюрьме Израиля. Она отказалась сообщить подробности, но уточнила, что ей не давали воду, а соратников лишили необходимых лекарств. Активистка подчеркнула, то, чему подверглись она и ее команда, не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать палестинцам.