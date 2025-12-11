Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками В Венеции женщина угнала лодку с рождественскими посылками и протаранила мост

В Венеции женщина угнала баркас, загруженный рождественскими посылками, и врезалась в ограждение знаменитого моста Риальто, пишет ANSA. Она разрушила три каменные колонны и повредила опорную плиту.

Пока курьеры разносили доставку, злоумышленница попыталась украсть несколько коробок. Когда ее заметили, она вскочила на баркас, завела мотор и на высокой скорости пересекла канал. Часть рождественских подарков оказалась в воде.

Полицейские задержали нарушительницу и предъявили обвинения в краже и ряде сопутствующих правонарушений. Ожидается, что она предстанет перед судом в ускоренном порядке.

