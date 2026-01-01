Готовим имбирное печенье к Рождеству: уютная выпечка с корицей и какао для праздника

Запах этого печенья, пекущегося в духовке, — это и есть запах приближающегося Рождества. Теплые ноты меда, жгучего имбиря, сладкой корицы и глубокого какао создают неповторимую праздничную симфонию. Хрустящие края и мягкая серединка делают его идеальным лакомством к зимнему чаю.

В сотейнике соединяю 100 г меда, 100 г сахара и 100 г сливочного масла. Нагреваю на среднем огне, помешивая, пока ингредиенты полностью не растворятся и не образуют однородный сироп. Снимаю с огня. Добавляю 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. какао, 1/4 ч. л. мускатного ореха, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Интенсивно перемешиваю — смесь может слегка вспениться. Оставляю остывать примерно до 50 °C. Затем вбиваю 1 яйцо и снова хорошо перемешиваю. Постепенно, порциями, начинаю добавлять 350 г просеянной муки, замешивая сначала ложкой, а затем руками. В итоге получается мягкое, пластичное, немного липкое тесто. Скатываю его в шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник минимум на 1-2 часа. Охлажденное тесто раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезаю печенье формочками. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 6–9 минут — печенье должно схватиться и слегка подрумяниться по краям. Даю полностью остыть на решетке.

