Салаты надоели, теперь готовим вкусное сладенькое: имбирный кекс на Рождество и не только — вкусное тесто на сливочном масле

Имбирный кекс на Рождество — это тот самый аромат специй, который мгновенно делает атмосферу дома уютнее. Он получается влажным и насыщенным за счет бананов, меда и апельсина, а сливочное масло дает мягкий богатый вкус. Идеально к чаю, кофе и как съедобный подарок на праздники.

Ингредиенты: мука — 300 г, яйца — 2 шт., бананы — 2 шт., коричневый сахар — 50–60 г, сливочное масло — 125 г, мед жидкий — 125 мл, корица — 1 ч. л., гвоздика — 1/2 ч. л., имбирь молотый — 1 ст. л., корень имбиря тертый — 1 ст. л., мускатный орех — 1/2 ч. л., кардамон молотый — 1 ч. л. (или 5-6 коробочек), гвоздика молотая — 1/4 ч. л., какао — 1 ст. л., соль — щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1/2 ч. л., изюм — 100 г, цукаты/сухофрукты — 100 г, апельсин — 1 шт. (сок и цедра); глазурь: яичный белок — 1 шт., сахарная пудра — 150–250 г, сок лимона/апельсина — 0,25–1 ч. л.

Приготовление: изюм залейте кипятком на несколько минут, цукаты мелко нарежьте. С апельсина снимите цедру и выжмите сок, воду с изюма слейте и смешайте его с цукатами, цедрой и соком, оставьте настояться. Муку просейте и соедините с разрыхлителем, содой, какао, солью и всеми специями. Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы, добавьте мед и растопленное, но не горячее сливочное масло, затем вмешайте банановое пюре. Добавьте сухофрукты и тертый имбирь, после чего аккуратно соедините массу с сухими ингредиентами. Тесто выложите в форму, заполняя не более 2/3 объема, и выпекайте при 180 °C около 45–50 минут до сухой шпажки. Полностью остудите и украсьте глазурью или просто сахарной пудрой.

