Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 18:14

Салаты надоели, теперь готовим вкусное сладенькое: имбирный кекс на Рождество и не только — вкусное тесто на сливочном масле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Имбирный кекс на Рождество — это тот самый аромат специй, который мгновенно делает атмосферу дома уютнее. Он получается влажным и насыщенным за счет бананов, меда и апельсина, а сливочное масло дает мягкий богатый вкус. Идеально к чаю, кофе и как съедобный подарок на праздники.

Ингредиенты: мука — 300 г, яйца — 2 шт., бананы — 2 шт., коричневый сахар — 50–60 г, сливочное масло — 125 г, мед жидкий — 125 мл, корица — 1 ч. л., гвоздика — 1/2 ч. л., имбирь молотый — 1 ст. л., корень имбиря тертый — 1 ст. л., мускатный орех — 1/2 ч. л., кардамон молотый — 1 ч. л. (или 5-6 коробочек), гвоздика молотая — 1/4 ч. л., какао — 1 ст. л., соль — щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 1/2 ч. л., изюм — 100 г, цукаты/сухофрукты — 100 г, апельсин — 1 шт. (сок и цедра); глазурь: яичный белок — 1 шт., сахарная пудра — 150–250 г, сок лимона/апельсина — 0,25–1 ч. л.

Приготовление: изюм залейте кипятком на несколько минут, цукаты мелко нарежьте. С апельсина снимите цедру и выжмите сок, воду с изюма слейте и смешайте его с цукатами, цедрой и соком, оставьте настояться. Муку просейте и соедините с разрыхлителем, содой, какао, солью и всеми специями. Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы, добавьте мед и растопленное, но не горячее сливочное масло, затем вмешайте банановое пюре. Добавьте сухофрукты и тертый имбирь, после чего аккуратно соедините массу с сухими ингредиентами. Тесто выложите в форму, заполняя не более 2/3 объема, и выпекайте при 180 °C около 45–50 минут до сухой шпажки. Полностью остудите и украсьте глазурью или просто сахарной пудрой.

Ранее мы делились рецептом без муки. Пышная творожная запеканка на завтрак и перекус.

Проверено редакцией
Читайте также
Лимонная вода по утрам: польза или вред? Разбираемся, как пить без риска для здоровья
Общество
Лимонная вода по утрам: польза или вред? Разбираемся, как пить без риска для здоровья
Когда тонны салатов и майонеза надоели: уютные фаршированные ракушки
Общество
Когда тонны салатов и майонеза надоели: уютные фаршированные ракушки
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
С этим роскошеством и торт не нужен — шоколадный пирог за минуты к чаю: тесто на молоке и масле
Общество
С этим роскошеством и торт не нужен — шоколадный пирог за минуты к чаю: тесто на молоке и масле
Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами: простой рецепт — и дома атмосфера праздника
Общество
Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами: простой рецепт — и дома атмосфера праздника
кексы
десерты
Рождество
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Окружение обеспокоено состоянием здоровья Трампа
Трампа уличили в приеме одного вещества в больших дозах
Появились детали о пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы
Появилась новая информация о массированной атаке БПЛА на Москву
Самолеты застряли в аэропортах Домодедово и Жуковский
«Как собаку»: в Госдуме отреагировали на воскрешение главы РДК
«Прибыли»: на Украине похвастались новым оружием от Германии
В Раде раскрыли, что не сделал Зеленский в 2025 году
Лавров рассказал, чего ждать от председательства России в ОДКБ
Буланова обратилась к бойцам СВО с двумя пожеланиями
В Тольятти новогодний салют залетел в квартиру и устроил пожар на балконе
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Собянин сообщил о сбитом БПЛА над Москвой
Россиянин выиграл 100 млн рублей в лотерею
В небе над Сочи появились самолеты
Пятеро жителей Татарстана пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь
В Италии раскрыли детали ситуации с крупным пожаром на швейцарском курорте
Стало известно, сколько человек задержали в Париже в новогоднюю ночь
Измены, российский паспорт, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Работавший водителем в украинском ТЦК задекларировал золотые слитки
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы
Общество

Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.