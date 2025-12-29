Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:45

Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами: простой рецепт — и дома атмосфера праздника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами словно создан для зимних вечеров и праздничного стола. В нем гармонично сочетаются сочная мандариновая кислинка, нежная ванильная основа и насыщенный шоколадный вкус. Аромат при выпечке наполняет дом настоящим праздничным настроением.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., сахар — 150 г, мука — 250 г, мандарины — 300 г (примерно 3 шт.), подсолнечное масло — 125 г, ванильный сахар — 8 г, разрыхлитель — 15 г, соль — 1/2 ч. л., сода — 1/2 ч. л., какао — 30 г, вода — 4 ст. л. Для глазури: белый шоколад — 200 г, подсолнечное масло — 20 г, молочный шоколад — 50 г.

Приготовление: очищенные мандарины нарежьте, выложите в чашу блендера, добавьте масло, сахар, ванильный сахар и соль и измельчите до однородной ароматной массы. Перелейте ее в миску, вмешайте яйца, затем добавьте просеянную муку, разрыхлитель и соду и хорошо перемешайте до гладкого теста. Разделите массу на две равные части, в одну добавьте какао, смешанное с водой, и тщательно размешайте. В форму диаметром около 25 см, смазанную маслом или застеленную пергаментом, поочередно вылейте светлое и шоколадное тесто, после чего аккуратно проведите вилкой круговыми движениями, создавая мраморный узор. Выпекайте кекс 15 минут при 200 °C, затем уменьшите температуру до 180 °C и готовьте еще около 35 минут до сухой шпажки, после чего полностью остудите. Белый шоколад растопите, смешайте с маслом, дайте слегка остыть и покройте кекс глазурью, а растопленным молочным шоколадом нанесите декоративный узор сверху.

Ранее мы делились рецептом мандаринового кекса на Новый год. Готовить проще простого, вкуснее любого торта.

Проверено редакцией
Читайте также
Мандариновый кекс на Новый год: секрет — в мандаринах с кожурой. Готовить проще простого, вкуснее любого торта
Общество
Мандариновый кекс на Новый год: секрет — в мандаринах с кожурой. Готовить проще простого, вкуснее любого торта
Закусочные кексы «Дружба» — готовлю из плавленых сырков с зеленью: ароматная выпечка с нежной текстурой
Общество
Закусочные кексы «Дружба» — готовлю из плавленых сырков с зеленью: ароматная выпечка с нежной текстурой
Ну это уже стало классикой: закуска из помидоров с сырной массой и оливками — вкуснятина из 4 ингредиентов
Общество
Ну это уже стало классикой: закуска из помидоров с сырной массой и оливками — вкуснятина из 4 ингредиентов
Надоел обычный? Королевский оливье — вкус, проверенный временем, с дымком и невероятным вкусом
Общество
Надоел обычный? Королевский оливье — вкус, проверенный временем, с дымком и невероятным вкусом
Клюква, белый бисквит и апельсиновый курд — готовлю торт «Рождественский венок». Ярко, свежо и празднично
Общество
Клюква, белый бисквит и апельсиновый курд — готовлю торт «Рождественский венок». Ярко, свежо и празднично
кексы
простой рецепт
выпечка
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кошки Куклачева отказались от работы после его госпитализации
Муж Кадышевой ответит в суде за долги
Политолог оценил вероятность начала новой войны между Израилем и Ираном
В США заявили об угрозе ядерной войны по вине искусственного интеллекта
Напавших на псковских десантников признали террористами и экстремистами
Обманувшего россиян на 1 млрд рублей пирамидчика депортировали из ОАЭ
Двое мужчин «похитили» новогоднее настроение у жителей российского региона
Израиль захотел снова ударить по Ирану
Осознанный Новый год: как оптимизировать расходы и собрать новогодний стол
Двое рабочих погибли под руинами водонапорной башни
Суд прекратил дело против бывшего вице-мэра Челябинска
В Уфе будут судить укравшего 114 млн рублей топ-менеджера
Кимаковский раскрыл главный плюс от освобождения Диброва
В Петербурге в пансионате для пожилых обнаружили проблемы с санитарией
Человечина у реки и в лесу: пьяный мужчина расчленил подругу после драки
Ушел голос из «Прекрасного далека»: умерла певица Дасковская, что известно
Титулованный боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии
Против Эйдельман утвердили обвинение
В ЦБ сочли сохранение высокой ключевой ставки неоправданным
Появилось видео второго заезда грузчиков за вещами Долиной
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.