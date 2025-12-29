Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами: простой рецепт — и дома атмосфера праздника

Новогодний кекс «Зебра» с мандаринами словно создан для зимних вечеров и праздничного стола. В нем гармонично сочетаются сочная мандариновая кислинка, нежная ванильная основа и насыщенный шоколадный вкус. Аромат при выпечке наполняет дом настоящим праздничным настроением.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., сахар — 150 г, мука — 250 г, мандарины — 300 г (примерно 3 шт.), подсолнечное масло — 125 г, ванильный сахар — 8 г, разрыхлитель — 15 г, соль — 1/2 ч. л., сода — 1/2 ч. л., какао — 30 г, вода — 4 ст. л. Для глазури: белый шоколад — 200 г, подсолнечное масло — 20 г, молочный шоколад — 50 г.

Приготовление: очищенные мандарины нарежьте, выложите в чашу блендера, добавьте масло, сахар, ванильный сахар и соль и измельчите до однородной ароматной массы. Перелейте ее в миску, вмешайте яйца, затем добавьте просеянную муку, разрыхлитель и соду и хорошо перемешайте до гладкого теста. Разделите массу на две равные части, в одну добавьте какао, смешанное с водой, и тщательно размешайте. В форму диаметром около 25 см, смазанную маслом или застеленную пергаментом, поочередно вылейте светлое и шоколадное тесто, после чего аккуратно проведите вилкой круговыми движениями, создавая мраморный узор. Выпекайте кекс 15 минут при 200 °C, затем уменьшите температуру до 180 °C и готовьте еще около 35 минут до сухой шпажки, после чего полностью остудите. Белый шоколад растопите, смешайте с маслом, дайте слегка остыть и покройте кекс глазурью, а растопленным молочным шоколадом нанесите декоративный узор сверху.

