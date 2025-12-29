Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 16:15

Ну это уже стало классикой: закуска из помидоров с сырной массой и оливками — вкуснятина из 4 ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска — идеальное сочетание простоты и яркого вкуса, которое уже превратилось в классику. Готовится быстро, выглядит аппетитно и подходит как для повседневного стола, так и для угощения гостей. Сочная основа из помидоров и нежная ароматная масса делают ее по-настоящему универсальной.

Ингредиенты: помидоры — 2–3 шт., сметана или майонез — 3–4 ст. ложки, чеснок — 1–2 зубчика, твердый сыр — 150 г, вареные яйца — 2 шт., оливки без косточек — 6–8 шт., соль — по вкусу.

Приготовление: сыр и яйца натрите на мелкой терке, оливки мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс и все соедините со сметаной или майонезом, посолите и тщательно перемешайте до однородной массы. Помидоры нарежьте кружочками и при необходимости слегка посолите, затем выложите на каждый кружок щедрую ложку приготовленной массы, аккуратно распределяя ее по поверхности. Перед подачей дайте закуске немного настояться в холодильнике, чтобы вкус стал еще более насыщенным.

Ранее мы делились рецептом лавашного рулета «Мимоза» — классика в удобной подаче. Простая закуска, которую всегда хвалят.

Проверено редакцией
Помидор тут молодец: от этих котлет обалдели все гости — улетают прямо со сковороды
Новогодние закуски на скорую руку: трюфели из горбуши на чипсах и помидорах
Быстрые пирожки из лаваша: вкуснющая начинка с творогом — хит на завтрак и перекус
Минтай по-новогоднему под шубой — классный рецепт, который раскрывает простую рыбку
Дико вкусная закуска из 3 ингредиентов за 10 минут: оливки, черри и крышесносный маринад
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

