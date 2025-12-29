Ну это уже стало классикой: закуска из помидоров с сырной массой и оливками — вкуснятина из 4 ингредиентов

Эта закуска — идеальное сочетание простоты и яркого вкуса, которое уже превратилось в классику. Готовится быстро, выглядит аппетитно и подходит как для повседневного стола, так и для угощения гостей. Сочная основа из помидоров и нежная ароматная масса делают ее по-настоящему универсальной.

Ингредиенты: помидоры — 2–3 шт., сметана или майонез — 3–4 ст. ложки, чеснок — 1–2 зубчика, твердый сыр — 150 г, вареные яйца — 2 шт., оливки без косточек — 6–8 шт., соль — по вкусу.

Приготовление: сыр и яйца натрите на мелкой терке, оливки мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс и все соедините со сметаной или майонезом, посолите и тщательно перемешайте до однородной массы. Помидоры нарежьте кружочками и при необходимости слегка посолите, затем выложите на каждый кружок щедрую ложку приготовленной массы, аккуратно распределяя ее по поверхности. Перед подачей дайте закуске немного настояться в холодильнике, чтобы вкус стал еще более насыщенным.

