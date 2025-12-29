Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 12:15

Лавашный рулет «Мимоза» — классика в удобной подаче: простая закуска, которую всегда хвалят

Если вы любите салат «Мимоза», но хотите подать его по-новому и без лишней возни, этот рулет — идеальное решение. Всё знакомо по вкусу, но выглядит аккуратнее, нарезается красиво и отлично подходит для праздничного стола. Простая закуска, которая стабильно «улетает» первой — проверено не раз.

Ингредиенты: листовой лаваш — 1 упаковка (3 листа), майонез — 250 г, варёные яйца — 3 шт., твёрдый сыр — 150–200 г, сайра консервированная — 1 банка, укроп — по вкусу, зелёный лук — по вкусу.

Приготовление: разложите лаваш на рабочей поверхности. Каждый лист равномерно смажьте майонезом. На первый лист натрите яйца, на второй — сыр, на третий выложите сайру, размятую вилкой. Каждый слой посыпьте мелко нарезанным зелёным луком и укропом. Первый лист аккуратно сверните в плотный рулет. Переложите его на край второго листа и продолжайте сворачивать. Затем таким же образом соедините с третьим листом и сверните рулет до конца. Готовый рулет заверните в пакет или пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь — так он хорошо пропитается и будет легко нарезаться. Перед подачей нарежьте рулет порционными кусочками.

Ранее мы готовили салат «Дымок» с копчёными колбасками. Его сметают первым: простой, только сварить яйца.

