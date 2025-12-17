Новый год-2026
17 декабря 2025 в 06:02

Закусочные кексы «Дружба» — готовлю из плавленых сырков с зеленью: ароматная выпечка с нежной текстурой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти кексы — блестящий пример того, как из простейших продуктов можно создать изысканную закуску. Они нежные, воздушные, с ярким сырным вкусом и свежим ароматом зелени. Благодаря плавленому сыру и сметане текстура получается слегка влажной, что делает их идеальными как в теплом, так и в холодном виде. Отличная альтернатива бутербродам!

Охлажденные плавленые сырки (150 г, лучше в брикетах — «Дружба» или аналог) натираю на крупной терке.

В отдельной миске слегка взбиваю вилкой или венчиком яйца (2 шт.). Добавляю к яйцам тертые сырки, сметану (4 ст. л.), сахар (1 ст. л., для баланса вкуса) и щепотку соли.

Муку (4 ст. л.) смешиваю с разрыхлителем (1 ч. л.) и просеиваю в сырно-яичную смесь. Добавляю мелко рубленную свежую зелень (3-4 ст. л. укропа, петрушки, зеленого лука). Аккуратно перемешиваю ложкой до получения однородного, достаточно густого теста.

Тесто раскладываю по силиконовым или бумажным формочкам для кексов, заполняя их на 2/3 объема.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Кексы не должны сильно подрумяниваться, они остаются бледно-золотистого, сливочного цвета. Готовность проверяю зубочисткой. Даю немного остыть в формах, затем извлекаю. Подаю теплыми или полностью остывшими.

