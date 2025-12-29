Новый год — 2026
Надоел обычный? Королевский оливье — вкус, проверенный временем, с дымком и невероятным вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот вариант оливье — для тех, кто любит классику, но хочет сделать ее богаче и интереснее. Нежная отварная говядина, ароматный копченый карбонад и привычные ингредиенты создают тот самый «королевский» вкус, когда каждая ложка — удовольствие. Такой салат уместен и на большом празднике, и на семейном застолье.

Ингредиенты: отварная говядина — 300 г, копченый карбонад — 200 г, картофель — 2 шт., морковь — 3 шт., яйца — 4–5 шт., свежий огурец — 1 шт., маринованные огурцы — 3 шт., зеленый горошек — 1 банка, майонез — 4 ст. л., зеленый лук и укроп — по 1/2 пучка, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель, морковь и яйца отварите до готовности и полностью остудите. Говядину и копченый карбонад нарежьте аккуратным мелким кубиком. Овощи, яйца, свежий и маринованные огурцы также нарежьте кубиками одинакового размера — это важно для красивой текстуры салата. Добавьте зеленый горошек и мелко нарезанную зелень. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом салата «Дымок» с копчеными колбасками. Его сметают первым: простой, только сварить яйца.

