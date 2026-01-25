Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 17:00

Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой

Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Настоящий классический советский салат оливье — это не просто блюдо, а символ праздника. Его рецепт хранится в памяти нескольких поколений. Аутентичный вкус салата оливье достигается строгим набором продуктов: отварной картофель (300 г), такая же морковь (150 г), зеленый горошек консервированный (200 г), вареная колбаса «Докторская» (300 г), соленые огурцы (200 г) и яйца (4 шт.).

Все компоненты мелко режутся кубиком, смешиваются с горошком и заправляются майонезом «Провансаль». Именно такая комбинация создает тот самый знаменитый вкус салата оливье, который многие помнят с детства. Секрет успеха — в точной нарезке и отсутствии лишних ингредиентов вроде яблока или курицы.

Это традиционный рецепт оливье, ставший гастрономической легендой. Его простой рецепт позволял приготовить сытное и доступное угощение для большого стола. Именно этот вариант десятилетиями царил на новогодних застольях, став неотъемлемой частью советской кухни и культуры.

оливье
салат
овощи
колбасы
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян озадачила «чудотворная» вода от рака за 900 рублей на маркетплейсах
Абитуриент отрезал себе часть ступни в погоне за медицинским образованием
Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге
Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни
Рябков рассказал, когда Трампа пригласили в Россию
Раскрыты детали аферы с похищением подростка в Красноярске
Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели
Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию
Девочка позвонила Путину и спасла жизнь матери
США оказались на грани нового шатдауна
Как выбрать шуруповерт, дрель и перфоратор: «три в одном» или отдельно?
Роспотребнадзор дал советы туристам для профилактики вируса Нипах
Счетчики стресса заметили у Кушнера и Грюнбаума на встрече с Путиным
«Не можем позволить»: в США высказались о своем ядерном арсенале
Сидящим без электричества мурманчанам начали выдавать продукты
Сильнейшая снежная буря оставила сотни тысяч домов без света
Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Скандальная речь Зеленского в Давосе вызвала переполох на Западе
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.