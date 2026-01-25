Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой

Настоящий классический советский салат оливье — это не просто блюдо, а символ праздника. Его рецепт хранится в памяти нескольких поколений. Аутентичный вкус салата оливье достигается строгим набором продуктов: отварной картофель (300 г), такая же морковь (150 г), зеленый горошек консервированный (200 г), вареная колбаса «Докторская» (300 г), соленые огурцы (200 г) и яйца (4 шт.).

Все компоненты мелко режутся кубиком, смешиваются с горошком и заправляются майонезом «Провансаль». Именно такая комбинация создает тот самый знаменитый вкус салата оливье, который многие помнят с детства. Секрет успеха — в точной нарезке и отсутствии лишних ингредиентов вроде яблока или курицы.

Это традиционный рецепт оливье, ставший гастрономической легендой. Его простой рецепт позволял приготовить сытное и доступное угощение для большого стола. Именно этот вариант десятилетиями царил на новогодних застольях, став неотъемлемой частью советской кухни и культуры.