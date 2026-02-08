Лучший зимний суп: солянка по-сибирски с грибами — наваристая, ароматная и согревающая с первой ложки

Эта солянка — настоящая находка для холодных дней и семейных обедов. Насыщенный говяжий бульон, копчености, лесные грибы, соленые огурчики и оливки создают глубокий, богатый вкус, от которого невозможно оторваться. Готовлю ее, когда хочется по-настоящему сытного и домашнего — такая солянка всегда собирает всех за столом.

Ингредиенты (на 3–3,5 л): говядина — 300 г, копченая колбаса — 200 г, ветчина — 200 г, репчатый лук — 1 шт., грибы — 200 г, соленые огурцы — 2 шт., оливки без косточек — 150 г, помидоры — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., растительное масло — для жарки, лимон — 1 шт., соль и специи — по вкусу, зелень и сметана — для подачи.

Приготовление: говядину отварите в подсоленной воде до мягкости, выньте, нарежьте кусочками и верните в бульон вместе с грибами и специями. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости, добавьте ветчину и копченую колбасу, прогрейте 4–5 минут. Выложите очищенные и нарезанные помидоры, томатную пасту и потомите под крышкой около 10 минут. Переложите зажарку в кастрюлю с бульоном, добавьте нарезанные огурцы и оливки, доведите до кипения и выключите. Дайте солянке настояться 15–20 минут. Подавайте с ломтиком лимона, сметаной и свежей зеленью.

