Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная

Эта солянка «Бархатная» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое удивляет своей гармонией и насыщенностью. Её необычность в особой, бархатистой текстуре и глубине вкуса, которая достигается не сложными приемами, а правильным сочетанием классических ингредиентов. Получается потрясающе насыщенный суп: густой, ароматный бульон с яркой кисло-соленой нотой от каперсов, маринованных огурцов и лимона, в котором идеально сочетаются несколько видов мяса, а оливки добавляют пикантную завершающую искру.

Для приготовления вам понадобится: 300-400 г смеси мясных продуктов (говядина, ветчина, копченые ребрышки), 1 луковица, 2-3 маринованных огурца, 2 столовые ложки томатной пасты, по 2 столовые ложки каперсов и оливок без косточек, немного растительного масла для жарки, лавровый лист, соль, перец горошком и лимон для подачи. Сначала сварите крепкий бульон на мясе и костях. Отдельно на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте нарезанные соломкой огурцы и томатную пасту, тушите 5-7 минут. Влейте в эту пассеровку пару половников бульона, чтобы соус получился гладким, и отправьте всё в кастрюлю с бульоном и нарезанным мясом. Добавьте каперсы, оливки, лавровый лист и специи, дайте супу покипеть на медленном огне 10-15 минут. Подавайте с долькой лимона и сметаной.

