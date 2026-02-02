Зимняя Олимпиада — 2026
Куриная солянка — это просто обожание: не такая жирная и бульон-скороспелка — идеальный вариант

Фото: D-NEWS.ru
Если классическая солянка кажется слишком тяжёлой, этот вариант с курицей — настоящая находка. Она получается насыщенной, ароматной и очень «собранной» по вкусу, но при этом легче и быстрее в приготовлении. В итоге выходит яркая солянка с копчёными нотками, кислинкой огурцов и маслин и густым, но не перегруженным бульоном — то, что нужно для уютного обеда или ужина.

Ингредиенты: куриный бульон — 2 л, куриная грудка — 200 г, копчёная куриная грудка — 200 г, говяжьи сосиски — 4 шт., репчатый лук — 3 шт., морковь — 3 шт., томатная паста — 5 ст. л., солёные огурцы — 300 г, маслины без косточек — 150 г, огуречный рассол — 200 г, лавровый лист — 1 шт., сахар — 5 г, укроп — 1 пучок, соль и перец — по вкусу, лимон — для подачи.

Лук, морковь, сосиски и обе куриные грудки нарезаем кубиками, огурцы — тонкой соломкой или натираем на крупной тёрке, маслины режем колечками. Лук обжариваем на медленном огне до золотистости, добавив щепотку сахара — так он карамелизуется и станет особенно ароматным. Затем кладём морковь, добавляем куриную грудку и слегка тушим. Следом отправляем сосиски и копчёную грудку, вмешиваем томатную пасту и заливаем горячим куриным бульоном. Добавляем огурцы и маслины, варим несколько минут, затем вливаем рассол для яркости вкуса. Солим, перчим, за 5 минут до готовности кладём лавровый лист. Подаём солянку горячей, посыпав свежим укропом и украсив долькой лимона.

Ранее мы делились рецептом из 100 г сыра. Жарим гору сырных палочек: к супам и любым напиткам — вкусные и быстрые хрустяшки.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
