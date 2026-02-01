Всего 100 г сыра — и гора сырных палочек готова: к супам и любым напиткам — вкусные и быстрые хрустяшки

Иногда достаточно совсем немного сыра, чтобы на столе появилась настоящая гора вкусноты. Эти сырные палочки выручают всегда: на завтрак, быстрый перекус или к чаю — готовятся стремительно, а съедаются еще быстрее. В итоге получаются нежные внутри, румяные снаружи палочки с ярким сырным вкусом. Они не сухие, не тяжелые и отлично дружат с любыми соусами — от сметанного до чесночного и даже кисло-сладкого.

Ингредиенты: сыр — 100 г, кефир — 250 мл, мука — 430–450 г, яйца — 2 шт., сахар — 2 ч. л. без горки, соль — 1 ч. л. без горки (если сыр соленый — меньше), сода или разрыхлитель — 1 неполная ч. л., зелень — по вкусу, растительное масло — для жарки.

В миске соединяем слегка теплый кефир, яйца, сахар и соль, хорошо размешиваем венчиком до однородности. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем или содой, затем всыпаем тертый сыр и при желании мелко нарезанную зелень. Замешиваем тесто — оно должно получиться липковатым, так и задумано, лишнюю муку не добавляем. Тесто раскатываем в пласт толщиной около 1 см, нарезаем брусочками и обжариваем в хорошо разогретом масле до золотистой корочки. Готовые палочки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, и подаем сразу — с любимым соусом или просто так.

