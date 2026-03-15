Готовлю вместо сосисок в тесте: хрустящие рулетики из слоеного теста с мясной начинкой

Иногда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, но без сложных рецептов и долгой возни на кухне. В таком случае выручает простая выпечка из готового слоеного теста и мясного фарша. Рулетики получаются румяными, ароматными и отлично подходят как для перекуса, так и в качестве дополнения к супу или гарниру.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 800 г;

мясной фарш — 450 г;

панировочные сухари — 100 г;

яйца — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

Фарш перекладывают в миску, добавляют одно яйцо, мелко нарезанный лук, панировочные сухари, соль и перец. Все хорошо перемешивают до однородности. Слоеное тесто раскатывают в пласт толщиной около 3 мм и выкладывают по краю плотную «колбаску» из фарша.

Тесто аккуратно сворачивают рулетом так, чтобы шов оказался снизу. Получившийся рулет нарезают кусочками примерно по 4–5 см.

Заготовки выкладывают на противень с пергаментом, сверху смазывают взбитым яйцом. При желании можно сделать небольшие косые надрезы — так выпечка будет выглядеть красивее.

Рулетики отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, и выпекают около 30 минут до золотистой корочки. Получается ароматная и сытная закуска, которая исчезает со стола очень быстро.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить легкий салат из простых продуктов, но чтобы вкус получился ярким и запоминающимся. Салат «Маруся» — как раз такой вариант.