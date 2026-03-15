Готовлю вместо сосисок в тесте: хрустящие рулетики из слоеного теста с мясной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, но без сложных рецептов и долгой возни на кухне. В таком случае выручает простая выпечка из готового слоеного теста и мясного фарша. Рулетики получаются румяными, ароматными и отлично подходят как для перекуса, так и в качестве дополнения к супу или гарниру.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 800 г;
  • мясной фарш — 450 г;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • черный перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

Фарш перекладывают в миску, добавляют одно яйцо, мелко нарезанный лук, панировочные сухари, соль и перец. Все хорошо перемешивают до однородности. Слоеное тесто раскатывают в пласт толщиной около 3 мм и выкладывают по краю плотную «колбаску» из фарша.

Тесто аккуратно сворачивают рулетом так, чтобы шов оказался снизу. Получившийся рулет нарезают кусочками примерно по 4–5 см.

Заготовки выкладывают на противень с пергаментом, сверху смазывают взбитым яйцом. При желании можно сделать небольшие косые надрезы — так выпечка будет выглядеть красивее.

Рулетики отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, и выпекают около 30 минут до золотистой корочки. Получается ароматная и сытная закуска, которая исчезает со стола очень быстро.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить легкий салат из простых продуктов, но чтобы вкус получился ярким и запоминающимся. Салат «Маруся» — как раз такой вариант.

Читайте также
Ленивый творожный пирог с изюмом — без замеса, без хлопот, а получается нежнее пирожных
Общество
Ленивый творожный пирог с изюмом — без замеса, без хлопот, а получается нежнее пирожных
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Общество
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Сыплю муку в сгущенку: «Молочная девочка» получается примерно за 30 минут — нежный торт, который тает во рту
Общество
Сыплю муку в сгущенку: «Молочная девочка» получается примерно за 30 минут — нежный торт, который тает во рту
Никакого миксера, только венчик: торт «Шоколадный шелк» получается нежнее суфле. Всегда исчезает первым, а рецепт просят все гости
Общество
Никакого миксера, только венчик: торт «Шоколадный шелк» получается нежнее суфле. Всегда исчезает первым, а рецепт просят все гости
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Марина Макарова
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

